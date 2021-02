Nelle nostre cucine può succedere che ci vengano a trovare degli ospiti indesiderati, come ad esempio i moscerini. Il sogno di qualsiasi padrone di casa è quello di avere una cucina sempre pulita. Purtroppo però non dipende sempre e solo da noi.

Questi insetti volanti spesso sono attratti da piante in decomposizione, acqua stagnante ed anche dalla frutta. Spesso vengono confusi con i moscerini della frutta, che sono anch’essi insetti domestici e molto simili.

I moscerini, una volta entrati nelle nostre cucine, possono deporre centinaia di uova. In questo modo si diffondono rapidamente e può risultare difficile liberarsene.

I rimedi più conosciuti per sbarazzarsene consistono nell’utilizzo di trappole e spray, reperibili facilmente in commercio.

Con questo articolo cercheremo di fornire tre consigli utili per eliminare i moscerini in cucina con metodi naturali, così da avere un ambiente sempre pulito e profumato.

Creare delle trappole

Utilizziamo due cucchiai di aceto ed un litro d’acqua per attirare i moscerini. Aggiungiamo del detersivo liquido per i piatti, vanno bene dieci gocce.

In alternativa all’aceto, possiamo utilizzare del vino rosso vecchio. Un altro ingrediente che possiamo aggiungere alla nostra miscela è un cucchiaio di zucchero. Grazie allo zucchero la nostra miscela risulterà più efficace.

Utilizziamo come contenitore un barattolo di vetro. Versiamo la nostra miscela all’interno e vedremo che i moscerini una volta entrati non riusciranno più a volare via.

Consigliamo di cambiare il barattolo man mano che si riempirà di moscerini.

Miscela fai da te

Sulla base della miscela precedentemente illustrata è possibile anche creare un’insetticida che rispetti l’ambiente. Questo composto, essendo naturale, non nuocerà la salute di chi abita la casa o delle piante che abbiamo.

Prendiamo un cucchiaio di aceto di mele, 250 ml di acqua calda e 10 gocce di detersivo liquido per i piatti.

Al posto del barattolo, utilizziamo un flacone a spray. Questo ci permetterà di spruzzare la miscela direttamente sui moscerini , che non potendo più volare, moriranno rapidamente.

Eliminare cibo e acqua

Bisogna prestare attenzione soprattutto alla frutta e alla verdura. Questi sono gli elementi che più attirano moscerini e non solo. Il modo più sicuro per far in modo di prevenire la comparsa dei moscerini è quello di eliminare il cibo che inizia a rovinarsi.

Ricordiamo che i moscerini si nutrono di tutto ciò che è organico.

Un altro metodo importante da tenere a mente è quello di eliminare l’acqua stagnante. Questa potrebbe trovarsi in un bicchiere d’acqua lasciato in giro per casa. O nelle ciotole dei nostri animali, oppure nei vasi delle nostre piante.

Proprio li dove è presente l’acqua stagnante i moscerini hanno possibilità di deporre le loro uova.

L’ultimo consiglio è quello di pulire tutte le superfici della cucina così da eliminare ogni residuo di cibo e di buttare la spazzatura piena.

Ecco presentati i tre consigli utili per eliminare i moscerini in cucina, grazie a questi semplici accorgimenti sarà facile resistere ai moscerini.