Purtroppo ognuno di noi si trova a dover fare i conti con qualche acciacco di tanto in tanto. Dolori muscolari e articolari sono tra i disturbi più frequenti che possono abbassare la nostra qualità di vita nel quotidiano. Spesso non sono abbastanza gravi da assumere farmaci specifici, ma possono comunque risultare in disturbi fastidiosi e dolorosi.

Tra i problemi più comuni, c’è il dolore alla cervicale. Con questo termine poco scientifico si indicano dolori e contratture nella zona del collo, che possono purtroppo colpirci a tutte le età. Il dolore alla cervicale può anche diventare un problema cronico. Se il dolore è troppo forte bisogna sempre rivolgersi a un medico, ma in caso di contratture meno gravi possiamo tentare di porre rimedio anche a casa. Vediamo quindi tre consigli per tenere a bada la cervicale nella nostra vita di tutti i giorni.

Attenzione alla postura

Spesso la vera colpevole dei dolori alla cervicale è la nostra postura. E non si intende soltanto la postura del collo, ma anche e soprattutto quella delle spalle. Stiamo quindi attenti a tenere sempre le spalle dritte e la testa allineata con il torace, specialmente se siamo seduti senza schienale. Per ricordarci di fare attenzione alla postura possiamo utilizzare un trucco: mettiamo una sveglia sul telefono che ogni mezz’ora ci ricordi di stare dritti con le spalle. La nostra cervicale ci ringrazierà di sicuro.

Evitare umidità e colpi d’aria

I muscoli del collo sono molto delicati, e potrebbero subire contratture se vengono esposti a umidità e colpi d’aria. Nei casi più dolorosi possono anche verificarsi torcicolli o accavallamenti dei nervi. È quindi sempre importante proteggere il collo dai colpi d’aria, specialmente d’inverno. Non usciamo coi capelli bagnati e cerchiamo di indossare sempre sciarpa protettiva e paraorecchie (si dovrebbe sempre utilizzare il paraorecchie d’inverno, ecco perché).

Fare semplici esercizi di yoga

Il terzo dei tre consigli per tenere a bada la cervicale è di dedicare qualche minuto ogni giorno a dei semplici esercizi, come ad esempio lo yoga. Lo yoga è una pratica che ha innumerevoli vantaggi. Si tratta di una ‘ginnastica dolce’ che tutti possiamo compiere a qualsiasi età e qualunque sia la nostra forma fisica. Esistono molti esercizi di yoga facilissimi e veloci pensati apposta per la muscolatura del collo.Se mettiamo in pratica questi accorgimenti, il nostro collo ci ringrazierà.