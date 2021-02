L’inizio del 2021 e l’arrivo di vari vaccini contro il coronavirus stanno finalmente facendo intravedere la luce in fondo al tunnel. Infatti adesso è tempo di ritornare a sperare che non solo la situazione sanitaria ma anche quella economica e lavorativa si riprendano.

Tre consigli per sfruttare al meglio il proprio profilo LinkedIn per trovare lavoro in fretta

Oggi diamo degli spunti che possono essere utili per quanto riguarda la ricerca di un nuovo impiego, sfruttando uno dei social più amati in ambito professionale. Ecco qui elencati tre consigli per sfruttare al meglio il proprio profilo LinkedIn per trovare lavoro in fretta.

La lingua adatta

Questo suggerimento può sembrare scontato, ma non lo è. Se si è disposti a trasferirsi all’estero o a intraprendere una strada di smart working con un’azienda estera, allora è il caso di creare una pagina totalmente in inglese. Se invece l’unica strada considerata è quella di rimanere in terra nostrana, meglio lasciarlo in italiano.

La sezione “informazioni”

All’interno di questo punto della schermata non è il caso di ripetere i propri studi o le proprie qualifiche. Queste infatti sono già prontamente elencate e spiegate nello spazio sottostante. Meglio sfruttare quest’area per raccontare qualcosa in più su di sé, anche a livello personale. E anche per spiegare perché si desidera lavorare in un determinato settore.

“Headline”, questione di parole chiave

Nell’intestazione è necessario mettere una serie di parole chiave che possano orientare il sito. Questo, infatti, collega gli iscritti ai recruiter. Quindi la scelta delle parole giuste potrebbe condurre a un’offerta di lavoro in linea con le proprie esigenze.

Oggi abbiamo spiegato dettagliatamente quali sono i tre consigli per sfruttare al meglio il proprio profilo LinkedIn per trovare lavoro in fretta. Se si desidera sapere come incrementare le proprie possibilità lavorative, consigliamo di leggere questo articolo che spiega come ottimizzare il proprio curriculum vitae.