Tre consigli per rendere i peperoni più facili da digerire per anche per chi ha lo stomaco delicato

I peperoni sono tra le verdure più amate dalla tradizione culinaria italiana. Ne esistono di moltissime varietà, da quelli verdi, ai gialli, ai rossi. Con i peperoni si possono preparare un’infinità di piatti coloratissimi e molto gustosi (ad esempio la pasta tricolore, bella oltre che buona). I peperoni contengono molte sostanze nutritive utilissime per il nostro organismo, come sali minerali, e vitamine. Contengono in particolare grandi quantità di vitamina C, addirittura più degli agrumi.

I peperoni hanno però un difetto: sono difficili da digerire. Spesso quando mangiamo i peperoni il nostro sistema digerente ha qualche difficoltà ad assorbirli e digerirli completamente, e non è piacevole passare una notte insonne se non si è digerita la peperonata. Ma niente paura, esistono dei trucchi per porre rimedio a questo fastidioso problema. Ecco tre consigli per rendere i peperoni più facili da digerire anche per chi ha lo stomaco delicato.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Escludere i peperoni verdi

Il colore dei peperoni è importante. I peperoni verdi sono meno maturi di quelli gialli o rossi, e per questo sono di più difficile digestione. Quando facciamo la spesa, cerchiamo di acquistare esclusivamente peperoni gialli e rossi. Scegliamoli ben maturi. Il nostro stomaco ci ringrazierà.

Rimuovere i semi e la parte bianca

Molti peperoni sono ricchi di semi. Presentano anche dei filamenti bianchi all’interno. Anche se sono perfettamente commestibili e non tossici, i semi e le parti bianche potrebbero tuttavia risultare un po’ indigesti per chi non ha uno stomaco molto allenato. Meglio rimuovere queste parti con attenzione prima di far cuocere i peperoni.

Togliere la buccia

Il terzo dei tre consigli per rendere i peperoni più facili da digerire anche per chi ha lo stomaco delicato è quello di rimuovere la buccia. Questa è infatti la parte che risulta più spesso indigesta. È molto semplice rimuovere la buccia dei peperoni dopo averli cotti. In questo modo potremo goderci mille deliziosi piatti a base di peperoni senza far soffrire il nostro stomaco.