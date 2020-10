I film sono uno spaccato della vita reale, che ci piaccia o meno. Sono una delle più grande rappresentazione della vita moderna e, molto spesso, attingono a piene mani alla vita di tutti i giorni. A volte, addirittura, basta un film per ricollegarlo a un piatto, una bevanda o un determinato vestito. Qui, di seguito elenchiamo tre cocktail saliti alla ribalta nei film.

Cosmopolitan

Neanche a nominarlo, il cocktail più famoso della serie tv e dei film. Stiamo infatti parlando di Sex and The City, dove le nostre quattro protagoniste si ritrovano a brindare alla loro vita con questa bevanda. Durante la messa in onda del film infatti, il Cosmopolitan ha recuperato molto del suo vecchio smalto ed è stato per molto tempo fisso nei bar che si ispiravano alle storie di Carrie e co.

White Russian

Se diciamo White Russian pensiamo subito al “Drugo” Lebowski. Nel film cult dei fratelli Coen infatti, il Drugo consuma, per tutte e due le ore dei film, circa cinque cocktail con questo nome. Il white russian è una versione alternativa del cocktail principale, il Black Russian. La differenza sta nel latte che va a stemperare il caffè con la vodka al suo interno.

Il Gin

Ultimo ma non meno importante, il Gin fa da padrone nel remake di Baz Luhrmann de “Il Grande Gatsby”. Nella tenuta del magnate americano infatti le feste si svolgono tutti i weekend. Ballerini, piscine e cucina eccellente trovano posto nella tenuta di Jay Gatsby, sempre attaccato al suo cocktail di Gin in tutte le occasioni della sua vita.

Altri cocktail degni di nota sono ovviamente il whisky, onnipresente in molti cocktail della cultura americana e la vodka, che accompagna persone del calibro di James Bond nel corso dei suoi film.

Questi tre cocktail saliti alla ribalta nei film sono consumabili ovunque, grazie soprattutto ai film che hanno accompagnato.