Vediamo, in quest’articolo, tre cocktail meno calorici per un aperitivo senza sensi di colpa.

Siete a dieta e la paura di ingrassare vi frena dal partecipare a diversi eventi sociali? Non preoccupatevi, esistono dei modi semplici e intelligenti per tenere sotto controllo le calorie e godervi una bella serata. Il segreto sta (anche, ma non solo) nella scelta del drink! Allora vi presento i tre cocktail meno calorici per un aperitivo senza sensi di colpa!

Spritz, un aperitivo senza sensi di colpa

Lo spritz è composto prevalentemente da un infuso di varie erbe, sia nella versione Aperol che Campari, e da un’aggiunta di frizzante prosecco. Fortunatamente questa gustosa combinazione non apporta moltissime calorie: circa 90 per bicchiere. Se il bicchiere è riempito con molto ghiaccio, la cifra può scendere sensibilmente!

Gin tonic o in alternativa vodka tonic

Il gin tonic rappresenta un classico intramontabile. La mistura è composta dall’omonimo alcolico e dall’acqua tonica, guarnito con della scorza di limone.

Le proporzioni devono essere 1/3 di gin per un 2/3 di acqua brillante. Entrambe questi elementi presentano un monte calorico abbastanza esiguo, e sommate arrivano solamente a 65 calorie.

Se proprio non siete amanti del gusto amaro del gin tonic, potete buttarvi sull’equivalente vodka tonic. Quest’ultimo drink vi lascerà in bocca un sapore più leggero.

Bellini

Il Bellini è una bevanda gustosa quanto semplice da preparare. Basta, infatti, frullare 30 grammi di polpa di pesca bianca e unirli con dello spumante brut (o a dello champagne) per ottenere un dolce e frizzante aperitivo. Il tutto per 65 calorie.

In alternativa si può anche optare per il Rossini, che presenta la stessa preparazione ma con le fragole.

Vi è piaciuto questo articolo sui tre cocktail meno calorici per un aperitivo senza sensi di colpa?