Se si cercano delle idee particolare per i regali quest’anno, perché non optare per dei libri da mettere sotto l’abete? Per questo oggi proponiamo tre classici della letteratura da leggere assolutamente in vista del periodo natalizio.

“A Christmas’ Carol”, Charles Dickens

Un classico intramontabile della lettura dedicata a questo periodo dell’anno è appunto “Un canto di Natale” di Charles Dickens.

Un anziano, tirchio e solo, il signor Scrooge, riceve delle strane visite nella notte della vigilia di Natale che lo fanno riflettere su come sta conducendo la propria vita. Tre spiriti, lo spettro del Natale passato, lo spettro del Natale presente e quello del Natale futuro gli danno un terribile monito. L’uomo, terrorizzato dalla sua sorte, decide di riprendere in mano la sua vita.

“Il Natale di Poirot”, Agatha Christie

Questo piccolo volume della regina del giallo può essere un regalo particolare per chi ama questo genere di romanzi.

Un anziano decide di riunire tutta la propria famiglia presso la sua magione e annuncia di voler cambiare testamento. Misteriosamente l’uomo viene trovato morto. Anche durante le festività l’investigatore Hercule Poirot ha un nuovo caso da risolvere.

“How the Grinch Stole Christmas”, Dr. Seuss

Tutti i grandi e i piccini conoscono il Grinch e il suo astio per le feste. Questo personaggio del Dr. Seuss è, infatti, diventato famosissimo grazie alla trasposizione cinematografica e l’ottima performance attoriale di Jim Carrey. Pochi sanno, però, che la sua origine è quella di racconto per bambini scritto in versi. Questo libricino è una chicca che non deve mancare nella libreria di tutti gli amanti del Natale.

Oggi abbiamo elencato tre classici della letteratura da leggere assolutamente in vista del periodo natalizio.

