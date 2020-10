La vita moderna è frenetica. Spesso durante la giornata non riusciamo a trovare neanche il tempo per cucinare. In questi casi è facile cedere alla tentazione di ordinare a casa cibo da asporto, oppure di mettere una pizza congelata nel microonde. Ma ecco tre cibi salutari da congelare e avere sempre pronti quando avete poco tempo!

Il congelatore ci fa risparmiare tempo

Non cediamo alla tentazione di una dieta insalubre! È in questi casi che il congelatore diventa il nostro migliore amico. Possiamo sfruttare le sue capacità di conservazione del cibo per seguire una dieta sana e gustosa anche quando abbiamo poco tempo. Il trucco consiste nel preparare i nostri pasti in anticipo e congelarli in porzioni singole. A questo scopo possiamo utilizzare contenitori usa e getta, oppure contenitori di plastica o vetro. L’importante è che si possano mettere nel microonde o nel forno tradizionale senza subire danni. Tornati dal lavoro, sarà facilissimo prendere un contenitore dal freezer e metterlo a scaldare per goderci un pasto saporito e salutare. Potete avere sempre a portata di mano questi tre cibi salutari da congelare e avere sempre pronti quando avete poco tempo.

Tre cibi salutari da congelare e avere sempre pronti quando avete poco tempo: lasagne e parmigiana

Le pietanze in teglia e a strati come le lasagne o la parmigiana sono ideali per creare delle monoporzioni. La prossima volta che preparerete le lasagne o la parmigiana, fatene una teglia in più. Una volta raffreddata, tagliate le lasagne o la parmigiana a fette e mettetele nel congelatore in contenitori separati.

Minestrone

Non c’è nulla di meglio che un minestrone caldo se torniamo tardi dal lavoro, soprattutto d’inverno. Possiamo congelare delle monoporzioni di minestrone versandolo in vasetti di vetro, ad esempio quelli della marmellata. Una volta a casa, ci basterà mettere il vasetto nel microonde, aggiungere un filo d’olio, e gustarci il nostro pasto caldo.

Curry di legumi e verdure

Il curry è una spezia proveniente dall’Oriente che ormai è molto diffusa anche da noi. Possiamo creare squisiti piatti di curry di verdure o di legumi. Basterà congelarli in sacchetti o contenitori ben chiusi per conservarli molto a lungo.

Una volta riscaldati possono essere consumati da soli o con un accompagnamento di riso bollito.

Ecco svelati i migliori tre cibi salutari da congelare e avere sempre pronti quando avete poco tempo.