Il cibo, si sa, è uno degli strumenti che ci consentono di creare uno stretto legame con le altre persone.

Andare fuori a cena insieme è un simbolo di unità e intimità, sia in famiglia e con gli amici, ma sopratutto con un partner.

Oltre al guardaroba, è fondamentale anche la scelta del menù. Ma quali cibi scegliere per iniziare l’incontro con il piede giusto? Se volete fare colpo sul vostro partner, la scienza vi viene in aiuto. Ecco tre cibi afrodisiaci per cominciare bene la serata.

Cosa sono i cibi afrodisiaci

Per afrodisiaco si intende un cibo che stimoli il desiderio di intimità. La parola afrodisiaco, infatti, viene dal nome di Afrodite, dea greca dell’amore.

Riguardo ai cibi afrodisiaci, le leggende e le dicerie si sprecano. Fin dall’antichità, infatti, gli innamorati hanno tentato di scoprire il segreto di una tavola amica dell’amore.

Ma queste dicerie possono avere un fondo di verità?

Alcuni giurano sulle proprietà di ostriche e asparagi, ma probabilmente è stata la forma suggestiva di questi cibi a dar loro la nomea di potenti afrodisiaci.

I veri cibi che vi permetteranno di fare colpo sul vostro partner sono altri. Vediamo tre cibi afrodisiaci per cominciare bene la serata.

Peperoncino

Il peperoncino darà al vostro cibo una nota veramente piccante, anche metaforicamente.

Questo alimento, infatti, contiene la capsaicina.

La capsaicina è una sostanza chimica che dona al peperoncino il suo sapore piccante. Ma non solo! La capsaicina è anche un vasodilatatore, ovvero aiuta vene, arterie e capillari a dilatarsi. Questo rende ogni parte del corpo più sensibile. Ottimo preludio per una serata in compagnia del vostro partner.

Cioccolato

C’è un motivo se a San Valentino, festa degli innamorati, il regalo più tradizionale è una scatola di cioccolatini. Il cioccolato, infatti, stimola la produzione di endorfine e di serotonina. Questi ormoni ci aiutano a entrare nel mood amoroso. Alla vostra prossima cena romantica, non dimenticate di ordinare un dessert al cioccolato!

Fragole

La fragola è uno dei frutti più gettonati dagli amanti. Non solo, infatti, ricorda un cuore nella forma e nel colore, ma contiene anche molti nutrienti essenziali per un’attività motoria sana.

Fragole e champagne sono le portate ideali per aprire la vostra serata in due.

Buon appetito!