Eco tre cattive abitudini che è meglio perdere subito. Scopri se le hai anche tu.

Sono cattive abitudini un po’ in incognito, nel senso che non sembrano davvero così pessime. Non fanno paura, a volte non sappiamo di averle. Non si tratta di fumo, alcolismo, sedentarietà. Proprio perché sono normali e comuni, tendiamo a non considerarle cattive abitudini. Non sono una minaccia grave alla nostra salute, ma possono peggiorare sensibilmente la qualità della vita.

Bere bevande gassate

Principalmente perché le più comuni sono piene di zucchero, aromi artificiali e stimolanti. Le versioni light, in genere contengono edulcoranti che se assunti in grande quantità risultano pericolosi per l’organismo. Non solo le bibite gassate, ma anche alcuni succhi di frutta in apparenza sani sono pieni zeppi di additivi e zuccheri. Bere queste bevande ogni giorno non è una scelta salutare. Specialmente non lo è sostituirle all’acqua. Meglio optare per spremute ed estratti di frutta freschi senza zuccheri aggiunti, tè e tisane, senza esagerare con la caffeina.

Andare a letto con lo smartphone in mano

Affatica la vista, tiene svegli, non permette di lasciare il mondo esterno fuori dalla nostra dimensione di riposo. Perdendo questa abitudine si dorme meglio e si evita di sviluppare una dipendenza da smartphone.

Lasciandolo a debita distanza, inoltre, faremo sì che il telefonino non sia la prima cosa che guardiamo appena svegli. Un vizio, questo, che non fa certo cominciare la giornata al meglio.

Anche andare in bagno con lo smarphone in mano non è una fantastica abitudine. Nessun giudizio, ma davvero non possiamo staccarcene un momento?

Tre cattive abitudini che è meglio perdere subito. Privarsi del sonno o al contrario, restare a letto a oltranza

Sottovalutare l’importanza del sonno depriva l’intero organismo di qualcosa per esso fondamentale. Se un’occasionale notte in bianco non è certo un dramma, privarsi ripetutamente del sonno, magari compensando con sostanze eccitanti, alla lunga ci presenterà il conto.

Ma attenzione anche al problema opposto. Dormire troppo oltre l’ora fissata, come vizio costante, rovina il ritmo sonno-veglia. Ci rende scarsamente produttivi e può generare malumore.