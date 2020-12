Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molte donne e ragazze si chiedono come vestirsi per valorizzare i pronti punti di forza. Questi cambiano a seconda del proprio tipo di fisico e dei propri gusti personali. Per esempio, le donne con i fisici a pera possono puntare a valorizzare i propri fianchi larghi.

C’è però un punto che si può mettere in risalto sempre, qualunque sia il proprio fisico. Stiamo parlando del punto vita. Valorizzandolo è possibile accentuare le forme di tutto il proprio corpo, sia che si abbia un fisico a clessidra sia uno più dritto o a mela. Vediamo quindi tre capi per valorizzare al meglio il punto vita!

Gonne a vita alta

Che siano lunghe, medie o corte, le gonne a vita alta vanno molto di moda in questi anni. Ottimo anche per chi ha i fianchi larghi, questo capo permette di valorizzare moltissimo il punto vita. Il miglior modo per farlo è scegliere dei modelli svasati ma fasciati in vita. Abbiniamole con top o camice che non vanno a coprire il nostro punto vita e che possiamo portare dentro alla gonna.

Crop top a tutto andare

Un modo per valorizzare il punto vita è indossare spesso i crop top. Il consiglio è quello di abbinarli a pantaloni o gonne a vita molto alta. Così facendo tra i due capi ci dovrebbero essere al massimo tre o quattro dita di pelle nuda. Queste poche dita sono in realtà abbastanza per mettere in risalto il punto vita e far sembrare il nostro fisico più formoso.

Cappotti lunghi con una cintura

Il cappotto lungo è l’ultimo dei tre capi per valorizzare al meglio il punto vita. Scegliamo un modello che sta andando di moda negli ultimi inverni, cioè i cappotti a vestaglia. Inoltre, prediligiamo quelli con una cintura piuttosto spessa da stringere in vita. Indossando questo capo sopra al nostro outfit e legando la cintura in vita, accentueremo le nostre forme anche se coperte dal cappotto.

Ed ecco svelati dei piccoli trucchi da mettere in pratica tutti i giorni per accentuare e valorizzare il punto vita!