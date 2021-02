Tutti amiamo i cani ed i gatti, e tantissimi di noi ne possiedono almeno uno. Ma ci sono anche molti altri animaletti domestici che possono farci compagnia, per cui oggi facciamo qualche proposta diversa dal solito.

Per cui, se stiamo pensando ad adottare qualche animale, teniamo conto di questa lista. Ecco tre animaletti domestici molto simpatici adatti a tutti.

Tartarughe d’acqua dolce

Un’ottima scelta potrebbe essere rappresentata dalle tartarughe. Bisogna semplicemente sceglierne una che sia adatta allo spazio a nostra disposizione. Esse infatti avranno bisogno di un acquario dove vivere, per cui è importante non prenderne di troppo grandi. Consigliamo ad esempio la cosiddetta tartaruga dalle orecchie gialle, che di solito non supera i 20 centimetri di lunghezza.

La tartaruga è un animaletto carino che non richiede molto sforzo per prendersi cura di lei, e questo lo rende sicuramente consigliata a chi non ha molto tempo da dedicare.

Cincillà

Per chi ha bambini in casa, un cincillà domestico potrebbe essere perfetto. È piccolino (sta in una gabbietta), carinissimo, ed anche tanto socievole. Ha un foltissimo pelo che sembra fatto apposta per essere accarezzato. È erbivoro e mangia tantissime verdure diverse, quindi anche la sua alimentazione non è un problema.

I cincillà possono dare grandi soddisfazioni, basta nutrirli e tenerli al riparo da umidità eccessiva e correnti d’aria. Inoltre, nonostante il bellissimo pelo, non esageriamo con le carezze perchè potrebbe fargli del male.

Coniglio ariete

Concludiamo con una variante di un animale molto conosciuto. Il coniglio ariete è un perfetto animale per tenerci compagnia. Morbido, piccolino, e molto mansueto, non vede l’ora di farsi coccolare. Ha delle orecchie particolari, molto lunghe e che invece di essere dritte, sono sempre abbassate.

I conigli ariete più grandi possono arrivare a cinque chili, ma se ne trovano anche di più piccoli, con un peso massimo di tre chili. Non avremo bisogno di molte cure per questo animaletto, ma stiamo attenti che può fare dei danni in casa.

Questi sono dunque tre animaletti domestici molto simpatici adatti a tutti, li consigliamo fortemente.