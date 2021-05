Non siamo poi così lontani dalla famigerata “prova costume” e ci resta solo qualche settimana per farci belli. Per fortuna si è mosso anche qualcosa nelle attività sportive. Ma, non dimentichiamo che la differenza possiamo farla anche a tavola. Non solo con una dieta equilibrata, ma anche cercando determinati cibi. Per esempio, ecco tre alimenti che non c’entrano nulla tra di loro ma riescono a velocizzare tutti assieme il nostro metabolismo alla grande. Parliamo di: alghe, magnesio e rosmarino. Perché li citiamo? Perché sono degli acceleratori metabolici. Quindi, ci fanno perdere peso in maniera naturale, senza trucchi e senza inganni.

Il magnesio è perfetto per la stagione

Il magnesio puro è quella sostanza non solo in grado di aumentare il nostro metabolismo, ma anche di equilibrare il sistema nervoso. È considerato dalla scienza medica uno dei 5 minerali più importanti e, cosiddetti “catalizzatori”. Ha cioè la virtù di aumentare le reazioni chimiche all’interno del nostro organismo, senza che avvengano delle mutazioni. Per far sì che il metabolismo tragga il maggior giovamento dal magnesio, dovremmo assumerlo concentrato, o, supremo. Per questo, però, prima di assumerlo, ricordiamo di consultare sempre il nostro medico.

Quanto fanno bene le alghe

Anche gli italiani si stanno finalmente convertendo alla conoscenza e all’utilizzo delle alghe. Mentre da noi, siamo ancora praticamente all’inizio delle cure a base di questi alimenti, in Oriente lo fanno da secoli. Non per niente, qualcuno fa la battuta sostenendo che da quelle parti sono magri proprio perché mangiano quotidianamente le alghe. Abbiamo visto in articoli di salute e benessere quanto bene faccia ad esempio l’alga spirulina. Essa è capace di stimolare correttamente l’attività della tiroide, permettendoci di dimagrire, andando direttamente a bruciare i grassi. Possiamo trovarle già pronte in comode capsule, oppure cercarle al supermercato in versione per insalata, o essiccate.

Nel nostro orto un alleato per il metabolismo

Infine, l’ultimo dei nostri acceleratori del metabolismo lo possiamo avere nel nostro giardino o sul balcone: il rosmarino. Preso come infuso, bollito nell’acqua, di primo mattino, sarà il nostro alleato più prezioso per darci energia, ma anche per andare a contrastare grassi e tossine. Questi i tre alimenti che non c’entrano nulla tra di loro ma riescono a velocizzare tutti assieme il nostro metabolismo alla grande.

Approfondimento

