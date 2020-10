Il divario culturale fra gli europei e le società orientali a volte può risultare incolmabile. Per fortuna, però, basta conoscere le abitudini degli altri popoli per poter interagire con loro al meglio. Se foste affascinati dalla cultura di questa nazione, vi svelo qualche curiosità. Ecco tre abitudini cinesi che risultano strane in Italia.

I soldi in contante sono quasi estinti

In Cina, qualunque esercizio, ha l’obbligo di effettuare pagamenti contactless. Degli studi, infatti, confermano che ben l’83% delle transazioni avviene esclusivamente online: il restante è effettuato con assegni e infine con i con i contanti. I pagamenti vengono gestiti tramite Wechat, l’unica app di messaggistica istantanea consentita su tutto il territorio. Gli anziani alle bancarelle dei mercati sono talmente abituati a questa modalità di scambio di denaro che, spesso, non hanno il resto da fornire ai loro clienti.

Il numero quattro è bandito ovunque

I cinesi hanno una vera e propria fobia del numero 4, da loro considerato sfortunato. La sua pronuncia è assimilabile e pressoché identica a quella del’’ideogramma che rappresenta la parola “morte”. Gli autoctoni sono talmente superstiziosi da evitare di pronunciarlo. Sugli ascensori, sui posti dell’aereo e nei numeri civici non è presente, o è sostituito dalla “F” di four, la sua traduzione inglese. La maggior parte dei cinesi decide di non immatricolare la propria macchina e di aspettare un’altra targa se è presente questa cifra al suo interno.

Uscire a bere dopo il lavoro rappresenta un obbligo

Come in molte culture asiatiche, il lavoro è il centro del mondo del padre di famiglia. Molto spesso i genitori non riescono a rincasare dopo aver finito la propria giornata lavorativa perché sono invitati a bere dal proprio capo. La stretta scala gerarchica della loro società proibisce ai sottoposti di dire di no, pena il disonore e il licenziamento. Sempre per questo motivo non bisogna mai rifiutare un bicchiere in più e il risultato è solo uno: gente perennemente ubriaca. Questa usanza è talmente radicata che esiste anche un servizio che porta a casa coloro che non si reggono più in piedi.

E voi sapevate di queste tre abitudini cinesi che risultano strane in Italia? Allora non perdetevi anche quelle riguardanti il Giappone!