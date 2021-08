Le macchie sui tessuti sono un problema che tutti noi ci ritroviamo ad affrontare, che si tratti di una tovaglia da tavola, di un asciugamano o di una camicia. Le macchie di vino rosso sono spesso le più ostine da trattare e bisogna avere ben chiaro cosa fare. In caso contrario, si rischia di peggiorare la situazione.

Tra gli errori più comuni, per esempio, c’è l’errata convinzione che l’acqua calda sia più efficace sulle macchie rispetto all’acqua fredda. Ma non è così, anzi, a volte trattare le macchie sui tessuti con acqua calda può peggiorare la situazione.

Trattare velocemente le macchie

Molte macchie vengono via se si agisce velocemente. Spesso la velocità nel trattare la macchia è l’unico modo che si ha per evitare che lo sporco penetri tra le fibre del tessuto e che vada a fissarsi su di esse. Inumidire immediatamente il capo e trattarlo con un sapone neutro, come quello di Marsiglia, è un ottimo modo per trattare un capo macchiato.

Trattare le macchie sui tessuti con acqua calda può peggiorare la situazione

Nello specifico, è questo il caso del sangue, ad esempio. Una macchia di sangue va trattata con acqua fredda. Mai con acqua calda. Quest’ultima, infatti, come già accennato prima, rischia di fare entrare la macchia solo più in profondità tra le fibre del tessuto. Di fissarla in modo irrimediabile. Indubbiamente, smacchiare il sangue fresco sarà molto più semplice che smacchiare il sangue secco. Ma questa operazione andrà fatta sempre e solo con acqua fredda e sapone neutro.

Molti trattano questo tipo di macchia con la candeggina, sbagliando. Avevamo già parlato di come procedere per smacchiare macchie di sangue fresco e secco con dei semplici rimedi.

Quando usare l’acqua calda

L’acqua calda può andare bene nel caso di macchie di sugo o di vino sul tovagliato, ad esempio. Aiuterà a sciogliere la macchia. Ma il fedele alleato rimane sempre il sapone di Marsiglia, che fra i suoi tanti utilizzi, è molto efficace contro qualsiasi tipo di macchia e delicato sui tessuti. Come insegnano le nonne, il modo più efficace per smacchiare questo tipo di macchie è quello di lasciare un po’ a mollo la tovaglia. Inumidire poi l’area macchiata, insaponare, e strofinare.

Approfondimento

Il sapone di Marsiglia non dovrebbe mai mancare in ogni casa. Un prodotto ecologico ed economico dai mille utilizzi, non solo per la pulizia di bucato e superfici.