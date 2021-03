Traslocare i contenuti di WhatsApp è facile ma non tutti lo sanno fare

Con gli Esperti di ProiezionidiBorsa scopriamo come usare la funzione “cambia numero di telefono” su WhatsApp in modo da non perdere nulla. Infatti traslocare i contenuti su WhatsApp è facile ma non tutti lo sanno fare. Dopo aver letto questa guida, anche i meno avvezzi alla tecnologia riusciranno a portare a termine la procedura nel caso in cui cambino numero su WhatsApp oppure lo smartphone.

WhatsApp ha semplificato la vita a tutti e di fatto ha messo in soffitta i vecchi SMS. Inoltre l’avvento di questa applicazione ha fatto risparmiare tanti soldi ad ognuno di noi perché mandare un messaggio non ha un costo fisso come per gli SMS.

Funzione multidispositivo

Nonostante ciò la vita non si è semplificata quando invece si ha a che fare con le varie funzioni. I tecnici informatici hanno focalizzato l’attenzione su altre funzionalità che abbiamo già avuto modo di portare all’attenzione dei nostri Lettori.

La paura di perdere tutto il contenuto

Ebbene, in pochi minuti, vediamo come non perdere il contenuto del nostro WhatsApp. Questa operazione ci consente di conservare tutto quando cambiamo operatore o solo numero di telefono.

Le precedenti conversazioni verranno ereditate dal nuovo profilo con il nuovo numero.

Non bisogna farsi prendere dal panico perché la procedura è automatica all’interno di WhatsApp poiché non c’è ancora la possibilità di usare la stessa messaggistica su più numeri di telefono. Perciò la strada è obbligata e la procedura è molto semplice perchè si esegue direttamente dall’app di WhatsApp.

Cosa succede a WhatsApp quando cambiamo numero

Quando cambiamo il numero di telefono siamo presi dal panico per la paura di perdere tutto. Ebbene su WhatsApp traslocare tutte le informazioni dal nome, foto profilo e gruppi ai quali partecipiamo dal precedente account al nuovo avviene in automatico.

Perciò subito dopo verrà eliminato il profilo associato al vecchio numero e i contatti vedranno associato il nome al nuovo numero.

Cambiare numero di telefono e il dispositivo

Un po’ più macchinosa la procedura quando cambiamo smartphone e contemporaneamente numero di telefono.

Prima di tutto fare un backup del contenuto su Google Drive. Una volta ottenuto il nuovo numero e smartphone e installata l’applicazione bisognerà ripristinare il backup creato precedentemente. Come abbiamo visto traslocare i contenuti di WhatsApp è facile ma non tutti lo sanno fare.