Trasformiamo l’orto nel Paese delle Meraviglie grazie a questa pianta dai frutti misteriosi e succosi che nessuno conosce

Esiste una pianta che è in grado di produrre un frutto che noi conosciamo benissimo e consumiamo ogni giorno, ma di un colore del tutto inaspettato. Stiamo parlando delle piante SunBlack e Indigo Rose. Trasformiamo, quindi, l’orto nel Paese delle Meraviglie grazie a questa pianta dai frutti misteriosi e succosi che nessuno conosce.

Il frutto misterioso

Generalmente, il frutto delle piante SunBlack e Indigo Rose è per noi una verdura. Stiamo parlando del classicissimo pomodoro. Ebbene sì, questo frutto che popola le nostre tavole da tempo immemore ha una varietà dal colore nero. C’è tanto da dire riguardo a questo pomodoro speciale, ma partiamo da una sua breve descrizione.

Le piante di pomodoro SunBlack e Indigo Rose sono del tutto simili alle piante di pomodori e pomodorini. Di entrambe queste specie, infatti, esistono sia i pomodori da insalata sia i pomodorini più piccoli. Il pomodoro SunBlack è di origine assolutamente italiana, mentre l’Indigo Rose ci arriva dagli Stati Uniti. In entrambi i casi però il colore è veramente sorprendente. Si tratta di un nero, che si trasforma in blu o viola melanzana a seconda della luce. Per quanto riguarda la coltivazione, seguiamo sempre la procedura consigliata per il pomodoro classico, magari migliorando il nostro orto.

Benefici per la salute

Queste varietà di pomodoro nero contengono un’altissima concentrazione di antocianine, un licopene dalle straordinarie capacità antiossidanti. È quindi in grado di combattere i radicali liberi e di conseguenza l’invecchiamento cellulare. Pare che le antocianine siano anche particolarmente utili per gestire il diabete.

Il vero pomodoro nero e dove trovarlo

Ci sono tante varietà di pomodoro in commercio che proclamano di avere il caratteristico colore nero. In realtà solo il SunBlack italiano e l’Indigo Rose americano hanno questa caratteristica. Le altre, come il pomodoro nero di Crimea, presentano solo striature più scure o un colore tendente al marrone. Accertiamoci quindi di acquistare la specie giusta e trasformiamo l’orto nel Paese delle Meraviglie grazie a questa pianta dai frutti misteriosi e succosi che nessuno conosce.