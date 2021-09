Prima o poi capita a tutti di rimanere ore a pensare come poter abbellire e decorare casa senza dover spendere una vagonata di soldi. Molti, infatti, pensano che per ottenere una casa bella e originale sia quasi obbligatorio doversi fornire di mobili e decorazioni costose. La verità però è che potremo invece ottenere lo stesso risultato in modo semplice e veloce grazie a qualche piccolo espediente fai-da-te.

Trasformiamo, allora, casa in modo semplice ed economico grazie a bellissimi bouquet di fiori secchi che saranno l’invidia di ospiti e parenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Piccoli consigli per un risultato straordinario

È possibile conservare piante, rami e fiori in modo che durino nel tempo tramite essiccazione, mantenendone però sempre colori e bellezza. Un metodo originale per decorare e profumare casa o anche per conservare il bouquet di un evento importante o il ricordo di una giornata speciale.

Potremo allora realizzare questi bellissimi fiori secchi seguendo alcune facili regole che ci permetteranno di mantenerne colori e profumi invariati anche da secchi.

Per prima cosa i fiori dovranno essere recisi in primavera, nel pomeriggio di una giornata di sole, quando saranno completamente asciutti. Dovremo infatti evitare qualunque traccia di rugiada e umidità poiché potrebbe favorire la creazione di muffa.

Ovviamente i fiori dovranno essere perfetti: cioè senza alcun difetto, malattia, fungo o parassita. Da cogliere nel momento in cui le corolle saranno ben aperte e fresche. Bisognerà poi evitare di farli appassire: il processo di essiccazione, infatti, dovrà avvenire appena subito dopo averli raccolti.

Assicuriamoci anche di effettuare questo procedimento in un luogo buio, asciutto ed arieggiato per ottenere l’effetto migliore e il risultato più stupefacente.

Trasformiamo casa in modo semplice ed economico grazie a bellissimi bouquet di fiori secchi

I procedimenti per completare questo processo sono vari e davvero molto semplici. Il primo fra questi è l’essiccazione all’aria: questa tecnica, ideale per le rose, consiste nel riporre i fiori in un luogo asciutto ed arieggiato, tenendoli lontani da calore e fonti di luce. I fiori andranno allora appesi a testa in giù e passati 5 o 6 giorni ricoperti con un po’ di lacca per capelli.

Un’altra tecnica è poi quella di essiccazione su una superficie assorbente: ideale per lavanda, pigne e muschi consiste nello stendere i fiori su una superficie di carta o cartone. In questo modo il lavoro non verrà fatto solo dalla circolazione dell’aria ma anche dalla stessa superficie che aiuterà ad assorbire l’umidità contenuta nei fiori.

Oppure, ancora, potremo essiccarli con la sabbia: questo metodo è un antico sistema per essiccare i fiori dai petali più spessi, come ad esempio le piante grasse. Bisognerà allora usare sabbia finissima di color bianco, ben lavata e fatta asciugare all’aria aperta o in forno a 50 °C. Passate due settimane basterà eliminare la sabbia e la nostra decorazione sarà pronta.

Approfondimento

Come piantare un piccolo eden in balcone grazie a questi fantastici alberi da frutto