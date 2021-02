Riutilizzare il cibo avanzato è un atto di grande gentilezza. Fare attenzione agli sprechi non è solo un modo per risparmiare. Trasformare in qualcos’altro il pranzo del giorno prima può essere considerata creatività.

Una pietanza che quando avanza dà grandi opportunità di esprimere creatività è il risotto. Capita spesso di considerare qualche porzione in più. Probabilmente il pensiero di riscaldare il risotto avanzato non fa sorridere. Questo solo perché non si hanno in mente le sfiziose ricette che si possono creare.

Arancinetti, sartù, sformati, crocchette e il risotto acquista nuovo sapore. La ricetta qui presentata aggiunge al risotto un cuore scioglievole e un involucro croccante. Un’idea su come trasformare il risotto avanzato in uno sformato delizioso da leccarsi i baffi in pochi minuti. Si sarà sorpresi da come riciclare è divertente ma soprattutto gustoso.

Crosta croccante e cuore filante

La trasformazione del risotto dipenderà da due elementi: la crosta dello sformato e l’interno filante. Per prima si penserà all’esterno grazie al pangrattato, al formaggio e ai semi di lino. Si creerà una panatura capace di attaccarsi alle pareti della teglia.

Quando invece si taglierà la prima fetta il formaggio uscirà e darà profumo e sapore. Si può usare qualsiasi formaggio a pasta filata. In questo caso si usa un caciocavallo siciliano.

Per la ricetta non è necessario un risotto particolare. Potrebbe andare bene un risotto bianco semplice o allo zafferano. Serviranno circa 500g di risotto avanzato per 4 persone. Se è poco si può pensare a un ripieno più ricco magari con delle verdure. Si scelga in base agli ingredienti già presenti nel risotto. Gli ingredienti base sono:

circa 500g di risotto avanzato;

100g di parmigiano o Grana o altro formaggio grattugiato;

150g di caciocavallo;

2 uova;

1 cucchiaio di semi di lino;

2 cucchiai di latte vaccino o di soia;

100g di pangrattato;

basilico secco tritato.

Si inizia condendo il risotto con dei pezzetti di caciocavallo, basilico, le uova e 50g di parmigiano. Mescolare e lasciare riposare. Unire pangrattato, il resto del parmigiano e i semi di lino tritati con un cucchiaio di sale. Imburrare o oliare la teglia scelta. Rivestire con il composto di pangrattato tutta la teglia facendolo ben aderire.

Versare metà della porzione di riso. Nel frattempo far sciogliere pezzi di caciocavallo con due cucchiai di latte. Quando si addenserà spegnere e lasciare riposare. Creare una piccola concavità nel riso già nella teglia e versare lentamente una parte del formaggio sciolto. Ricoprire col resto del riso e altro caciocavallo. Cospargere di pangrattato e infornare a 180°C per 30’.