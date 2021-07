Il latte condensato non è un ingrediente molto comune sulle tavole degli italiani. Ciò nonostante, è molto utile per diverse ricette, soprattutto dolci, torte e dessert. Si trova facilmente nei supermercati più forniti ed è davvero comodo da tenere in dispensa grazie alla sua lunga conservazione. Di certo però non è un ingrediente che viene in mente per primo quando si tratta di creare una bella appetitosa merenda.

Ebbene oggi gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa proporranno un gustosissimo piatto che, a costo veramente pari a quasi zero, permetterà di fare un figurone con tutti. Il tè delle cinque – o la più classica e italiana merenda pomeridiana – diventerà un momento piacevolissimo. Basta davvero una padella e pochissimi altri ingredienti per trasformare il noioso latte condensato in una leccornia per tutti ora è possibile.

La ricetta e gli ingredienti

1 lattina di latte condensato (380 g);

2 uova;

160-180 g di farina;

10 g di lievito per dolci;

scaglie di cioccolato.

Per la crema

400 ml di panna acida;

1 cucchiaio di zucchero a velo;

addensante per panna acida secondo le istruzioni.

In una ciotolina versare la lattina di latte condensato e unirla con le uova. Mescolare bene con una frusta per dolci. Setacciare la farina e aggiungerla al composto. Aggiungere anche il lievito per dolci. Sempre con la frusta, amalgamare bene fino a ottenere una consistenza cremosa. In una padella asciutta, versare il composto e farlo cuocere a fuoco basso su ambo i lati. Devono assumere un colore brunito mantenendo una certa morbidezza. Gli ingredienti forniti dovrebbero essere sufficienti per ottenere circa 3 di questi ‘pancake’ a base di latte condensato. Occorreranno dopo per realizzare la torta intera.

Per preparare la crema occorre la panna acida. Va versata in una ciotola e unita con lo zucchero a velo e l’addensante. Ora, con una frusta elettrica, bisogna montare la panna finché raggiunge una consistenza cremosa. È il momento di assemblare il dolce. Su un vassoio adagiare il primo strato della torta e stendere su di esso la crema. Ripetere con lo strato intermedio e completare con il ‘cappello’. Infine, sempre con la crema alla panna acida, ricoprire tutta la torta. Guarnire infine con le scagliette di cioccolato, oppure con il cioccolato grattugiato. Servire freddo: tutti si leccheranno i baffi!