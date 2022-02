La cucina è fatta per sperimentare e scoprire ricette sempre nuove e interessanti. Ai fornelli possiamo mettere alla prova il nostro estro e preparare dei piatti davvero unici. Per farlo, però, dovremmo avere degli spunti a cui ispirarci. E oggi vogliamo darne uno. Infatti, in questo articolo presenteremo la soutzoukakia. Stiamo parlando di alcune speciali polpette tipiche della Grecia, che ci lasceranno totalmente a bocca aperta. Il gusto nuovo e particolare ci permetterà di deliziare il nostro palato, facendoci viaggiare con la mente almeno per una sera.

Una ricetta dal gusto ricco e corposo che non potrà non lasciarci soddisfatti e con la pancia piena

Preparare le soutzoukakia sarà davvero semplicissimo e noi presenteremo una forma leggermente rivisitata. Per prima cosa procuriamoci:

400 g di carne trita a scelta;

2 cipolle tritate;

1 spicchio d’aglio tritato;

2 uova;

100 g di pangrattato;

olio di oliva;

cumino;

40 g di farina;

olio per friggere;

2 tazze di farina;

400 g di salsa di pomodoro;

sale;

pepe;

150 g di pasta all’uovo;

40 g di burro;

10 ml di brodo di pollo.

Trascorriamo finalmente una serata all’insegna della novità assoluta a tavola con questo piatto ricco di storia che ci farà letteralmente innamorare

Per prima cosa, in una ciotola, versiamo la carne, 1 cipolla tritata, le 2 uova, l’aglio, il pangrattato, 1 cucchiaino di olio di oliva e un pizzico di sale e cumino. Mescoliamo il tutto, fino a che gli ingredienti non saranno ben compatti e poi lasciamo riposare per circa mezz’ora in frigo. Trascorso questo tempo, riprendiamo l’impasto, creando delle polpettine su una fondina ricoperta di farina. In una pentola piuttosto grande, poi, scaldiamo l’olio e mettiamo a cuocere le nostre soutzoukakia per 5 minuti, per poi tamponarle per eliminare l’olio di troppo.

Successivamente, in una padella facciamo rosolare la pasta all’uovo di piccolo taglio, aggiungendo una cipolla tritata e il brodo di pollo. In un’altra pentola, invece, facciamo soffriggere un po’ di cipolla e del cumino, aggiungendo la salsa al pomodoro e lasciando tutto in posa per 5 minuti. Aggiungiamo nella salsa le soutzoukakia et voilà. Per impiattare, ricopriamo di salsa la base, mettiamo in ordine le nostre polpette e, al centro, sistemiamo la nostra pasta rosolata. Perciò, trascorriamo finalmente una serata all’insegna della novità assoluta con questo gustosissimo piatto, che viene direttamente dalla Grecia. Il sapore ellenico ci conquisterà e noi sicuramente ci godremo la cena al massimo, rendendo felici tutti i commensali.

