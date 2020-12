Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Bisogna reinventarsi ogni tanto, soprattutto a tavola. Questo è fondamentale, per cercare di rendere ogni giornata diversa e più entusiasmante. Il cibo può davvero aiutare in questo scopo. Basta conoscere più ricette possibili per far vivere alla propria famiglia delle emozioni sempre nuove. Perciò, si può Trascorrere una serata diversa dalle altre grazie a queste patate uniche, protagoniste della ricetta che oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre.

Patate gratinate con prosciutto e formaggio, una vera delizia per il palato

Le patate gratinate con prosciutto e formaggio che stiamo proponendo sono davvero una ricetta succulenta. E non bisognerà per forza cucinarle solo come contorno. Infatti, potranno essere il piatto principale di tutta la cena cucinate in questo modo. Per farlo, serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

1 kg di patate

150 gr di prosciutto cotto

200 gr di formaggio

50 gr di farina

100 gr di burro

100 gr di parmigiano

pepe bianco

pepe nero

sale

Ecco come cucinare questa ricetta per trascorrere una serata diversa dalle altre grazie a queste patate uniche

Per prima cosa, bisognerà mettere le patate con la buccia a bollire in acqua per circa 20 minuti. Dopo averle scaldate e averle fatte raffreddare, bisognerà sbucciarle con delicatezza. In un tegamino, poi, andranno messi il burro e la farina e andranno lasciati sul fuoco finchè la farina non sarà incorporata nel burro sciolto. Ora si potrà aggiungere il sale, il latte e il pepe bianco. Intanto, bisognerà tagliare le patate a fette, mettendole su una teglia imburrata. Completato questo passaggio, si dovrà prendere la salsa che è sul fuoco, aggiungere del parmigiano, mescolare e versare il tutto sulle patate.

Sopra, poi bisognerà mettere anche il prosciutto cotto a fettine e dei pezzi di formaggio. Bisognerà ripetere questa operazione per qualche strato, fino a terminare tutti gli ingredienti. E ora è il momento di mettere la teglia nel forno a 180 gradi, lasciando cuocere per una mezz’ora. Trascorso questo tempo, si potranno prendere nuovamente le patate, aggiungere ancora del formaggio e rimettere in forno con funzione grill per altri 10 minuti. Et voilà! Il piatto è pronto!

Approfondimento

Vivere una serata diversa grazie a questa ricetta squisita con un ingrediente che hanno tutti in casa