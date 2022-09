Anche durante questa lunga estate purtroppo molti non si sono smentiti. Hanno abbandonato il cane e le cucciolate, invece anche solo di portarli in un rifugio. Fenomeno dell’abbandono che proprio non esce dal sangue di molte persone senza cuore. Per fortuna ci sono anche tantissimi italiani che decidono di adottare i cagnolini meno fortunati, riempiendo la casa di affetto e amore. Sono tantissime soprattutto le famiglie di giovani che acquistano sì un cagnetto di razza, ma ne adottano anche uno dai rifugi. Capita infatti sempre più spesso di vedere un’abbinata di “fratelli pelosi” razza-meticcio. Proprio parlando di cani dal pedigree, ecco che andremo a vedere oggi una vera e propria sorpresa. Una delle tante razze scozzesi, molto amate anche in Italia, che si sta ritagliando un posto importante nelle nostre case. Un compagno perfetto per chi cerca un esemplare docile e tranquillo, ma anche intelligente e affettuoso.

Dalla Scozia un altro esemplare di cane speciale

Si chiama “Gordon Setter”, o Setter Scozzese e, visto che porta il cognome forse più diffuso del Paese britannico, difficile non abbinarlo alla terra del whisky. Selezionato proprio da una casata nobiliare dei Gordon, questo cane nasce come compagno di caccia alla volpe. Attenzione però che le sue caratteristiche fisiche e caratteriali ne hanno fatto ben presto anche un esemplare da gare e competizioni internazionali. Una rivista britannica lo ha definito: “cane dall’amore solido e sincero”.

Tranquillo e socievole ecco il cane che sta conquistando i cuori degli italiani

Il Setter Scozzese ha il fisico del cane da caccia più grande e agile, ma il musetto dolcissimo del cocker. Incredibile come la sua origine sia davvero curiosa. Sembra infatti che il Duca Gordon volesse dei cani da caccia che non fossero troppo veloci e rimanessero più accanto al padrone. Incrociando vari tipi di Setter sarebbe uscito questo esemplare davvero meraviglioso che unisce agilità, intelligenza, vivacità e senso della famiglia. Le ultime generazioni sono infatti state create e adattate alla vita di famiglia, anche a quella comoda dell’appartamento. Ricordiamo comunque che parliamo di un cane abituato al movimento e alle camminate. Senza dimenticare un prezioso consiglio proprio quando andiamo a spasso con i cani di personalità.

Attenzione all’educazione del Setter Scozzese

Tranquillo e socievole ecco il cane che sta conquistando gli italiani, ma con un difetto tipico della sua gente. Non ce ne vogliano i seguaci di William Wallace, ma questo splendido esemplare ben li rappresenta anche in una loro peculiarità. È infatti abbastanza testardo e tende a non accettare passivamente ordini e punizioni. È un cane che va addestrato con bastone e carota, ma con tale intelligenza da fargli capire chi comanda in casa e perché deve imparare. Una volta che si inserisce nel nucleo familiare è un cane che saprà conquistare tutti col suo affetto e la sua lealtà.

