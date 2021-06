Acqua pulita e sabbia dorata sono le caratteristiche che fanno di una meta marina il suo cavallo di battaglia. Ma c’è un’altra cosa che non dimentichiamo mai di una bella vacanza e che ci resta impressa nella mente come una cartolina: il tramonto. Eccoli i tramonti strappalacrime in un mare cristallino e pulitissimo quasi sconosciuto ma vicino nella località che vedremo in questo articolo. Un piccolo paradiso alla portata di tutti e a un tiro di schioppo dalle nostre città.

Tramonti strappalacrime in un mare cristallino e pulitissimo quasi sconosciuto ma vicino

Santa Maria Navarrese è una minuscola ma davvero unica e splendida località dell’Ogliastra, in provincia di Nuoro, Sardegna centro ovest. Qui il tramonto alla sera è davvero un capolavoro con pochi pari al mondo. Le spiagge sono davvero uniche così come il mare ma una delle caratteristiche peculiari di questa zona è la possibilità di trasporto nelle calette vicine. Manca il turismo di massa in questa perla che è ancora alla portata di chi vuole una vacanza all’insegna del relax. Uno di quei posti che visti una volta desideriamo rivederli quanto prima.

Piccola ma non dimenticata

Il fatto che sia piccola e poco conosciuta non fa di Santa Maria Navarrese una meta poco attrezzata per un soggiorno. Anzi potremo soggiornare in splendidi hotel e accoglienti b&b, ma anche godere di ristoranti e agriturismo nelle zone immediatamente vicine. Assolutamente da non perdere la passeggiata meravigliosa lungo la spiaggia che porta alla torre spagnola.

Bellissima la Chiesa dell’Assunta avvolta anche dalla leggenda sulla principessa di Navarra che qui si sarebbe nascosta in cerca di un rifugio sicuro. Nei pressi la caratteristica e tradizionale torre di avvistamento che permetteva ai locali di scorgere in tempo le imbarcazioni piratesche pronte all’arrembaggio. Allo stesso modo il piccolo ma ben attrezzato porticciolo locale dal quale partire per le escursioni lungo tutta la costa. Insomma, qui c’è davvero tutto per una vacanza indimenticabile tra sole, mare e tramonti fiabeschi.

