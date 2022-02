È un po’ presto, ma vederci già in riva al mare è un sogno non così lontano. Finiranno anche le fredde giornate invernali e torneremo tra le braccia dell’estate. Poi, come sempre accade, caldo e afa ci faranno desiderare nuovamente il freddo. Ma è il ciclo della vita e del nostro carattere. A differenza del mondo animale, noi siamo irrequieti e mai contenti. E una delle scene più piacevoli delle nostre estati sono le scorpacciate di pesce in riva al mare, o al lago. Magari giusto al tramonto, con il profumo della salsedine nell’aria che si mischia a quello del pesce. Troveremo questo e altro nella meta che suggeriamo oggi ai nostri Lettori.

Così vicina ma ancora non affollata

Zara, per i croati Zadar, ha una storia antichissima che ha lasciato preziose testimonianze in ogni angolo di questa città. Dalle rovine romane a quelle veneziane, Zara, sulla costa della Dalmazia, è stata per secoli un centro fiorente e importante. Oggi è una delle mete più frequentate del turismo internazionale, ma non ancora affollatissima. Soprattutto in primavera. Il clima è mite e già adesso capita di vedere i turisti assieparsi nei locali del centro e del lungomare per i tradizionali aperitivi. Tanti musei e gallerie d’arte attendono i visitatori a braccia aperte, e, la guerra è solo un ricordo lontano.

Tramonti da sogno e piatti di pesce strepitosi in questa città così vicina all’Italia e bella tutto l’anno

Zara non è solo punto di arrivo, ma anche di partenza per i famosissimi parchi naturali che la circondano. Uno dei simboli della rinascita culturale e sociale di questa città è l’Organo marino, vero e proprio emblema di Zara. Opera di un famoso architetto locale, dal nome abbastanza impegnativo, è una struttura davvero unica al Mondo. Dei gradoni che scendono al mare e sovrastanti delle canne, che con il vento del mare e le onde, provocano dei suoni incredibili. Una vera e propria meraviglia creata dall’uomo sfruttando la bellezza della natura.

Chiese e musei ma anche buona cucina

Tramonti da sogno e piatti di pesce strepitosi, uniti a bellissime chiese e interessantissimi musei. Zara ha proprio tutto per appassionare il turista che la sceglie. Oggi, è anche raggiungibile da diversi aeroporti italiani con voli low cost a prezzi davvero competitivi. Da vedere anche:

la Chiesa di San Donato, sul preesistente Foro romano;

la Cattedrale di Sant’Anastasia;

la Chiesa di San Simeone;

il Museo Nazionale;

la Galleria d’Arte.

