Oggi proponiamo la ricetta di uno squisito cibo da strada particolarmente apprezzato nella provincia di Palermo. Può essere consumato come antipasto o accompagnato alla ”mafalda”, un panino palermitano di semola e somigliante ad una corona. La sua invenzione risale al tardo Ottocento ed è stato in seguito dedicato a Mafalda di Savoia, da cui prende il nome. Chiarammente ci riferiamo ai tradizionali crocché di patate alla palermitana, che sono semplici da preparare e richiedono davvero pochi ingredienti.

Ingredienti per 4 persone

1 kg di patate rosse;

2 cucchiai di pecorino grattugiato;

1 uovo;

2 spicchi di aglio;

2 ciuffi di prezzemolo;

sale, pepe, farina, olio per fritture (oppure olio extravergine di oliva) q.b.

Procedimento per preparare i tradizionali crocché di patate alla palermitana

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Lavare le patate e lessarle senza sbucciarle in abbondante acqua salata.

Sgocciolarle, pelarle e passarle nello schiacciapatate.

Versare il pecorino, l’aglio e il prezzemolo trito all’interno della purea ottenuta.

Aggiungere anche il sale, una spolverata di pepe e l’uovo dopo averlo sbattuto.

Prendere parte dell’impasto e usarlo per formare dei bastoncini di 5 cm di lunghezza e dallo spessore di una matita.

Ripetere il procedimento fino ad esaurimento dell’impasto.

Infarinare i bastoncini e friggerli in abbondante olio caldo.

Far assorbire l’olio in eccesso su carta assorbente e servirli caldi e croccanti.

In alternativa, conservarli in frigorifero per due o tre giorni. L’ideale, tuttavia, è servirli subito dopo averli preparati.

Quindi, i tradizionali crocché alla palermitana sono pronti. La ricetta richiede alcune piccole accortezze da seguire per la sua buona riuscita. La prima è un’accurata scelta delle patate, che devono presentare una polpa consistente e compatta. Quelle rosse sono adatte allo scopo. Un altro consiglio è quello di preparare l’impasto in anticipo, riponendolo in frigorifero per un paio di ore, così da evitare che si aprano. Seguendo questi accorgimenti, si otterrà un risultato migliore. E sopratutto, evitare che si aprano nel corso della cottura.

Approfondimento

Lo street food siciliano, uno stile di vita