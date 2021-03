Aprendo la posta elettronica, tutti gli utenti di Facebook hanno trovato una missiva del popolare social network. Purtroppo c’è una brutta notizia da registrare: tra un mese cala definitivamente il sipario sui video party di Facebook. Infatti dal 16 aprile 2021 non apparirà più la popolare funzione con tutti i post, relativi commenti e reazioni. Ciò significa che ogni utente non potrà creare video party e neanche rivedere quelli precedenti. Da profili personali, pagine e gruppi non ci saranno più tracce dei video party.

Non sono piaciuti agli utenti?

Eppure, quando Facebook ha introdotto i video party, gli utenti hanno salutato con gioia l’introduzione di questa funzione capace di creare una playlist di video da guardare insieme ad altre persone a distanza. In poche parole funzionava così: guardare qualsiasi video su Facebook in tempo reale con un gruppo di conoscenti.

Parallelamente tutti potevano commentare, discutendo in real time durante la visione. In particolare nei gruppi, i video party hanno avuto una funzione importante di aggregazione e confronto. Però qualcosa è andato storto e Facebook ha deciso di rinunciare a questa funzione video.

Cosa bisogna fare per salvare i vecchi video party

Dunque, chi ha intenzione di conservare quanto creato in precedenza non deve perdersi d’animo. Infatti ha l’opportunità di scaricare tutto seguendo le indicazioni di Facebook. Con l’aiuto dei nostri Esperti in Tecnologia, vediamo quali passi fare per evitare di commettere errori.

Le istruzioni

Bisogna usare lo strumento Scarica le tue informazioni per ottenere la copia con post, commenti e reazioni. Non sarà possibile ottenere informazioni su playlist, liste dei partecipanti, statistiche degli spettatori e interazioni di terzi. Questo passaggio va fatto entro il 15 aprile 2021 altrimenti non sarà più possibile.

Facebook consentirà di scaricare le informazioni anche per categoria, dunque, facendo un esempio, per la categoria Post l’utente riceverà tutti i post compresi quelli scritti sotto i video party. Dunque non c’è altro tempo da perdere: tra un mese cala definitivamente il sipario sui video party di Facebook.