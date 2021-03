Lo scorso anno, il settore automotive ha subito una brusca flessione a causa dell’emergenza sanitaria. Il mercato del nuovo e dell’usato hanno sofferto gli effetti della pandemia. Oggi, però, non bisogna lasciarsi sfuggire un momento d’oro per molteplici fattori: tra sconti, Ecobonus e Rc ai minimi storici conviene cambiare l’auto.

Il calo delle immatricolazioni

Il 2021 non è iniziato sotto i migliori auspici perché si è registrato un calo delle immatricolazioni per il 14% e la riduzione del 16,4% per i passaggi di proprietà. A fronte di una situazione altamente instabile, l’ultimo Governo Conte ha messo in campo particolari aiuti per ridare fiato ad un settore fermo ai box. Di conseguenza produttori e concessionarie hanno una propensione a concedere sconti anche rilevanti a fronte dell’acquisto di un’auto. Perciò i consumatori prendono in seria considerazione il cambio del veicolo.

Gli eco-incentivi

Il maggiore interesse si mostra per gli eco-incentivi sull’acquisto di un mezzo a basso impatto ambientale. C’è ancora tempo per sfruttare questa opportunità ma attenzione alle date perché per veicoli con emissioni comprese fra 61 g/km e 135g/km c’è tempo fino al 30 giugno. Invece per i veicoli al di sotto dei 60g/KM il Governo ha fissato il termine al 31 dicembre 2021.

I prezzi dell’assicurazione

Oltre a sconti ed Ecobonus, anche i prezzi delle assicurazioni offrono un vantaggio da non lasciarsi sfuggire. Infatti nel primo mese dell’anno l’Rc auto ha registrato un calo netto dell’11,8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L’Osservatorio Segugio ha notato che assicurare un’auto nuova oggi fa risparmiare il 17,23% mentre per un’auto usata si risparmia il 16,53%. Anche chi possiede un’auto, a quanto risulta, nel rinnovo della Rc auto dovrebbe pagare il 10% in meno.

Perché i prezzi sono diminuiti

La riduzione dei costi assicurativi è dovuta ai minori chilometri percorsi e logicamente alla diminuzione degli incidenti sulla rete viaria nazionale. In conclusione tra sconti, Ecobonus e Rc ai minimi storici conviene cambiare l’auto ma bisogna fare in fretta per non restare con un palmo di naso.