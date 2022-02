L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo lo avevamo lasciato con un rialzo settimanale del 10% e interessanti potenzialità rialziste. Purtroppo le aspettative di puntare verso obiettivi ambizioni in area 7 euro sono state deluse. Le azioni Copernico, quindi, hanno iniziato a oscillare intorno ad area 6 euro senza riuscire a iniziare una fase direzionale.

Tuttavia le ultime settimane potrebbe avere avuto un impatto positivo sul titolo. Infatti, tra scambi praticamente inesistenti il titolo Copernico potrebbe presto invertire al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza ribassista in corso dopo avere toccato il supporto fornito dal II obiettivo di prezzo in area 5,30 euro è ripartita al rialzo. L’aspetto interessante, e ulteriore segnale rialzista, è la rottura in chiusura settimanale della forte resistenza in area 5,90 euro (I obiettivo di prezzo).

Se confermata in chiusura settimanale, la rottura di questo livello potrebbe portare a un’inversione rialzista la cui massima estensione si trova in area 9,55 euro. Il titolo, quindi, andrebbe ad aggiornare i suoi massimi storici attualmente in area 8,48 euro.

In caso contrario la discesa potrebbe continuare fino alla massima estensione della tendenza in corso in area 4,70 euro.

Avvertenza

Prima di concludere c’è un’importante osservazione da fare. A oggi la capitalizzazione di Copernico è di circa 11.000.000 euro. Un livello che espone le quotazioni del titolo a possibili forti escursioni scatenate anche da piccoli capitali investiti. Basti pensare che il controvalore medio giornaliero scambiato sul titolo è inferiore ai 5.000 euro. Inoltre, Copernico è più volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 6% a settimana.

C’è, infine, un altro dato che non va sottovalutato. Nelle ultime 100 sedute di contrattazioni solo in 30 il titolo ha visto scambi. Per il resto, il controvalore scambiato è stato zero. Questo aspetto non va sottovalutato qualora si valuti un investimento su Copernico.

Le azioni Copernico (MIL:COP) ha chiuso la seduta del 10 febbraio a 5,90 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale