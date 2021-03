È in arrivo un’altra novità da WhatsApp. Dopo le recenti polemiche su privacy e protezione dei dati personali, il colosso di messaggistica istantanea ha deciso di fare un passo in più. Infatti, per dare una garanzia in più agli utenti, è stata elaborata una novità che riguarderà i file multimediali.

Tra poco le foto su WhatsApp si autodistruggeranno. Proprio così. A sganciare la bomba è Wabetainfo che parla di questo cambiamento in ottica di un rafforzamento della privacy sul materiale che gli utenti si scambiano tramite la piattaforma.

In questo periodo si sta molto parlando della migrazione di molti utenti da WhatsApp ad altri servizi di messaggistica istantanea. Primi tra tutti Signal e Telegram che in questi giorni hanno registrato un vero e proprio boom di download.

L’ultima mossa per contrastare questa situazione

È proprio per fronteggiare questa situazione di crisi che WhatsApp ha deciso di mettere in piedi questo upgrade.

In che cosa consiste

Non si hanno ancora notizie definitive poiché la novità è ancora molto fresca. In questi giorni, però, sono emerse alcune informazioni. Con questa nuova funzione, sarebbe data all’utente la possibilità di impostare un timer in abbinamento alle foto che invia.

Scaduto il tempo impostato, le foto si autodistruggerebbero e non sarebbero più disponibili per il destinatario. Ovviamente, chi abbandona una chat e, a timer scaduto, vi riaccede, non potrà più vedere i contenuti multimediali. Se l’upgrade fosse confermato, quindi, tra poco le foto su WhatsApp si autodistruggeranno.

Una pecca c’è

Il problema è che, come i fruitori più esperti avranno già pensato, esiste comunque la possibilità di fare uno screenshot alle foto in questione. A questo problema non è ancora stato posto rimedio, ma chissà che i tecnici di WhatsApp non stiano escogitando una soluzione anche per questo problema.

Un tema sempre più sentito

Il tema della privacy è sempre più sentito oggi. Ormai i furti più grandi del nuovo millennio sono proprio quelli tecnologici. Sono sempre più comuni i casi di furti di dati o attacchi informatici ad opera degli hacker del web. Difendersi da questi attacchi, e difendere la propria privacy in generale, è un bene da tutelare con ogni mezzo possibile. Aspettiamo le prossime news.