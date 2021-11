Da inizio anno il titolo Officina Stellare è nella nostra Lista delle raccomandazioni e da quel momento ha raddoppiato il suo valore. La corsa di Officina Stellare, però, non è ancora giunta al capolinea e tra poco l’aggettivo stellare potrebbe non essere solo associato a questo titolo azionario, ma anche al rialzo in corso.

Come si vede dal grafico, infatti, la settimana in corso sta imprimendo una forte accelerazione alle quotazioni. Come si vede dal grafico, infatti, la proiezione rialzista sta rompendo l’ultimo ostacolo che la divide dal I obiettivo di prezzo in area 16,9 euro. Una chiusura settimanale, poi, superiore a questo livello farebbe scattare un ulteriore allungo verso il II obiettivo di prezzo in area 19,8 euro. La massima estensione rialzista si trova in area 22,7 euro per un potenziale rialzo di circa il 40% rispetto ai livelli attuali. È interessante notare due aspetti che vanno nella direzione di sostenere il rialzo in corso

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

i volumi che stanno accompagnando il rialzo della settimana in corso sono in aumento, Rispetto alla settimana precedente stiamo parlando di un fattore 3;

lo Swing Indicator per la seconda settimana consecutiva sta confermando il segnale di acquisto.

Co sono, quindi, tutti i presupposti affinché il rialzo possa continuare. Solo una chiusura settimanale inferiore a 15,1 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire la tendenza al ribasso. In questo caso sarebbe molto probabile un ritorno in area 10 euro.

A supporto dello scenario rialzista ci sono anche i risultati societari. L’azienda ha riportato un forte risultato del primo semestre con un miglioramento dei guadagni, delle entrate e dei margini di profitto. In particolare l’EPS è passato dai 0,05 euro del 2020 ai 0,17 euro del 2021.

Tra poco l’aggettivo stellare potrebbe non essere solo associato a questo titolo azionario, ma anche al rialzo in corso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Officina Stellare (MIL:OS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 4 novembre al prezzo di 16,1 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale