In molti lo fanno, ma in pochi poi lo dicono. Ci riferiamo al leggere la mattina a colazione l’oroscopo del giorno. Pure in TV la mattina presto, tra l’altro, passa proprio l’oroscopo anche su alcune reti televisive nazionali.

Perché la curiosità di sapere come potrà andare la propria giornata è troppo forte. Non è tanto una questione di credere o no agli oroscopi. È quasi un rito quello di leggere l’oroscopo a inizio giornata, tra i pianeti, segni zodiacali e le congiunzioni astrali.

Vediamo, allora, di saperne di più sull’oroscopo. A partire da come si ricava, passando per quello che è, o che può essere il suo grado di attendibilità.

Tra pianeti e segni zodiacali, ecco perché le persone credono all’oroscopo e su cosa si basa

Nel dettaglio, il pensiero magico per gli esseri umani è stato sempre molto attrattivo. E sempre lo sarà. Non solo da bambini, ma anche da adulti. L’oroscopo presenta proprio questa caratteristica, con le stelle e con i pianeti che orientano, o che comunque sarebbero in grado di orientare, le nostre vite. Nel bene come nel male.

Questa è quindi la risposta sul perché le persone credono all’oroscopo. Che quindi in molti leggono anche se non sono superstiziosi. Dato che desta curiosità, come sopra accennato, il fatto che l’oroscopo fornisca dei consigli che soddisfano per certi versi il bisogno di controllo sull’imprevedibilità degli eventi. Dal lavoro agli affari, passando per l’amore e il denaro.

Il tutto fermo restando che l’oroscopo non poggia su basi scientifiche. In particolare, l’oroscopo è una pseudoscienza, sebbene in materia ci siano degli esperti del settore che, nella maggioranza dei casi, sono pure dei noti personaggi televisivi.

Qual è il segno zodiacale più bello e quello che è invece è più brutto

Il segno zodiacale caratterialmente più bello sarebbe quello del Leone. Lo Scorpione sarebbe il segno zodiacale più “cattivo”. Il segno zodiacale della Vergine, invece, sarebbe quello più antipatico, in quanto associabile a persone che sono precise e puntigliose all’ennesima potenza.

