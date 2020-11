Tra le ricette della nonna ecco le polpette di zucchine al forno gustose e intramontabili

Un piatto così buono che si può mangiare pure freddo oltre che come contorno o come stuzzichino. Perché tra le ricette della nonna spiccano le polpette di zucchine al forno gustose e intramontabili. Un piatto leggero e facile da preparare che, peraltro, permette di fare bella figura a tavola pure quando viene servito come antipasto.

Per portare in tavola una buona quantità di polpette per tutta la famiglia, occorrono 1 chilo di zucchine, sue uova, 150 grammi di ricotta, quattro cucchiai di pangrattato e quattro cucchiai di parmigiano grattugiato. Nonché due spicchi d’aglio, due ciuffi di prezzemolo, olio extravergine d’oliva oltre a sale e pepe giusto in quantità strettamente necessaria.

La preparazione

Passando alla preparazione, le zucchine grattugiate in maniera grossolana devono essere cotte in padella per una decina di minuti. Dopo aver messo un filo d’olio extravergine di oliva, e sale e pepe quanto basta. Le zucchine cotte e fredde possono ora essere utilizzate per l’impasto aggiungendo due uova sbattute. E pure la ricotta ed il trito a base di aglio e di prezzemolo.

Dopo avere ben amalgamato il tutto, aggiungere a poco a poco il pangrattato e continuare ad amalgamare fino ad ottenere un impasto che, dalla giusta consistenza, bisogna poi riporre in frigo. E nel frigo deve riposare per una mezz’ora.

Dopodiché occorre scaldare il forno statico a 200 gradi in modalità ventilata e in una teglia, rivestita da carta da forno spennellata d’olio, posizionare le polpette ricavate con l’impasto fino ad esaurimento.

Le polpette nella teglia, distanziate tra di loro, saranno pronte per essere gustate calde con trenta, trentacinque minuti, al massimo, di cottura. Per chi invece punta a pietanze che meno leggere, lo stesso impasto si può utilizzare per le polpette di zucchine fritte. Che saranno egualmente buonissime ma, evidentemente, più croccanti.