Quando decidiamo di allargare la nostra famiglia accogliendo in casa un bellissimo micino, in lui potremmo voler trovare alcune qualità.

Per esempio, potremmo ricercare un esemplare che perda pochi peli o che sia particolarmente giocherellone e adatto a condividere i propri spazi con un bambino.

Ancora, potremmo ricercare un micino che sia incredibilmente tenero e bisognoso di coccole.

In questo caso, anche se i gatti in generale non spiccano per amorevolezza, questa specie sarebbe una delle più affettuose al Mondo.

Inoltre, quando il nostro cuore fa posto ad un nuovo affetto a quattro zampe, vorremmo che il tempo rallentasse per passarne con lui il più possibile.

Certamente la natura farà il suo corso ma noi potremmo provare a metterci lo zampino acquistando una tra le razze che vivono più a lungo.

Un gatto blu

Cugino del famosissimo Blu di Prussia, il nostro prossimo felino potrebbe essere un particolarissimo esemplare dal manto blu.

Il Nebelung, infatti, ha un pelo lungo, folto, setoso e per l’appunto di colore grigio-blu.

Le punte, invece, sarebbero striate d’argento e questo lo renderebbe particolarmente brillante e luccicante al Sole.

Inoltre, sempre per quanto riguarda il pelo, anche se lungo, non si annoderebbe facilmente e sarebbe semplicissimo da spazzolare.

Questa razza, poi, sarebbe piuttosto recente e ancora poco diffusa.

Tuttavia, sarebbe incredibilmente longeva per via della sua selezione d’incroci e della stazza robusta e forte.

Il Nebelung è molto muscoloso, può arrivare a pesare anche 5 kili ed è decisamente alto e lungo.

Per completare la descrizione, non dovremmo tralasciare gli occhi, leggermente a mandorla, grandi e dal magnetico colore verde smeraldo/giallo.

Tra le razze che vivono più a lungo, questo gatto dal pelo blu ha una caratteristica sorprendente ed è buono e affettuoso

Come anticipato dal titolo, questo gatto dal pelo blu avrebbe anche una caratteristica davvero sbalorditiva.

Per via della conformazione naturale del suo musetto, circondato da lunghe vibrisse, sembrerebbe sempre sorriderci.

Le labbra, infatti, sarebbero leggermente piegate all’insù e darebbero al Nebelung quest’espressione perennemente sorridente.

Questo aspetto si accorderebbe perfettamente al suo carattere, incredibilmente sereno, tranquillo e pacifico.

Il Nebelung sarebbe un gatto rilassato, non esageratamente vivace e tenderebbe a schiacciare più pisolini possibile, magari acciambellandosi sulle nostre gambe.

Infatti, ama molto il contatto fisico ed è sorprendentemente affettuoso e legato ai padroni.

Inoltre, adorerebbe stare in compagnia, a patto che non si violi la sua tranquillità.

Tuttavia, sarebbe un gatto che andrebbe educato alla socialità, rispettando la sua iniziale diffidenza e riservatezza nei confronti degli estranei.

Come dicevamo, questo placido micione non ha uno spirito particolarmente vivace e giocherellone.

Per questo dovremmo impegnarci a stimolarlo con giochi sia fisici che mentali, scoprendo anche una spiccata intelligenza.

Questa razza, poi, avrebbe un animo buono e sarebbe particolarmente portato a vivere con altri animali.

Allora, il Nebelung potrebbe essere realmente il gatto della nostra vita, longevo, affettuoso e bellissimo.

