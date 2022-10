Tra le città da visitare in Europa questa si raggiunge con voli low cost e conviene

Dove andare in Europa spendendo poco? Una domanda che tanti viaggiatori, perennemente alla ricerca di voli low cost, si pongono.

E allora più che interrogarsi su quale sia la capitale europea più economica da visitare o sullo scoprire le città più economiche in generale, si può partire dalla ricerca inversa.

Tra le città da visitare in Europa si dovrebbero considerare anche quelle meno gettonate

Un modo per viaggiare spendendo poco è intercettare i voli al prezzo più basso possibile. Questo in genere avviene per località poco gettonate o per destinazioni “fuori stagione”. E un vero viaggiatore sa quanto queste, in realtà, siano occasioni per andare a visitare luoghi che non siano troppo cari.

E, dunque, come si fa a viaggiare spendendo poco? Serve semplicemente farsi guidare dalle occasioni. Un esempio è una località che molti potrebbero non aver considerato: si chiama Timisoara in Romania.

Viaggiare spendendo poco sfruttando i voli low cost per un weekend di vacanza

E in questi casi l’aereo può diventare davvero il mezzo più economico per viaggiare. In certi periodi dell’anno, ad esempio da Orio al Serio, si potrebbero trovare voli low cost con biglietti aerei a meno di 10 euro. Ma è possibile avere prezzi vantaggiosi, ad esempio, con partenza da Roma, Bari, Bologna, Treviso e Venezia.

Basta saper cogliere le occasioni giuste, mettendo da parte le località più popolari.

Timisoara, ad esempio, non è la prima opzione che viene in mente quando si deve scegliere tra le città da visitare in Europa. Ma offre davvero molto da ammirare.

La soluzione per chi cerca posti da visitare con viaggi e voli low cost

Si trova nella parte occidentale della Romania ed è una località che suscita grande interesse per la ricchezza architettonica che custodisce. Tanti la paragonano a Vienna. Tant’è che sarebbe la città con la maggiore quantità di edifici di interesse storico al suo interno. Con quasi 400.000 abitanti è una città molto viva. Per la sua collocazione la si può inoltre considerare un polo di multiculturalità. Chi vuole viaggiare spedendo poco andrebbe a conoscere una realtà dove il costo della vita è inferiore rispetto all’Italia.

Chi, dunque, è attivo nella ricerca di soluzioni dove trovare voli a prezzi bassi, dovrebbe sicuramente prendere in considerazione Timisoara.

E per una vacanza low cost non bisogna dimenticare anche le soluzioni italiane. Attenzione, ad esempio, a diverse idee per un weekend in Toscana che sia romantico o di relax. La vicinanza con quella zona potrebbe consentire di limitare i costi di spostamento e visitare nuove località in Italia a costi contenuti.

