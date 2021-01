Dopo un anno da incubo con il crollo del prezzo del petrolio, tra i titoli a maggiore capitalizzazione Tenaris è quello con le più interessanti prospettive di crescita. Con la ripresa del prezzo dell’oro nero e la fine della pandemia che si avvicina, però, la ripresa per i titoli del settore dovrebbe essere vicina. Come si vede dal grafico seguente, infatti, la società dovrebbe tornare all’utile già a fine 2021 per poi continuare vederli aumentare negli anni successivi. Le attese sono, infatti, per una crescita degli utili pari al 71,6% all’anno per i prossimi tre anni.

Questo scenario, però, non è condiviso da tutti gli analisti. Recentemente, ad esempio, Goldman Sachs ha declassato Tenaris. Secondo la casa d’affari americana, infatti, il titolo sta già scontando la ripresa onshore negli Usa.

Non deve sorprendere, quindi, che il consenso medio su Tenaris sia Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione solo del 10%.

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione Tenaris è quello con le più interessanti prospettive di crescita: i livelli di acquisto secondo l’analisi grafica

Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 26 gennaio in rialzo dell’1,33% rispetto della seduta precedente a quota 6,26 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma l’ostacolo in area 6,96 euro (II obiettivo di prezzo) sta provocando un brusco ritracciamento che potrebbe trasformarsi in un’inversione nel caso di chiusure settimanali inferiori a 5,31 euro. Questo scenario potrebbe rafforzarsi visto che lo Swing Indicator è ribassista già da settimana scorsa.

Solo una chiusura settimanale superiore a 6,96 euro e/o un segnale rialzista dello Swing Indicator potrebbero dare forza ai rialzisti.

Time frame mensile

Nel lungo periodo la tendenza in corso è rialzista e al momento non si intravedono pericoli. D’altra parte anche il BottomHunter e lo Swing Indicator sono impostati al rialzo.

Solo una chiusura mensile inferiore a 5,36 euro farebbe accantonare lo scenario rialzista.

Conclusioni

Le prospettive di lungo termine su Tenaris sono molto interessanti, ma nel medio bisogna essere molto prudenti. In attesa, infatti, che lo scenario macro si chiarisca ci potrebbero essere delle fasi di debolezza che, solo per chi è interessato al lungo termine, potrebbero essere occasione di acquisto.