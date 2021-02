Dove si tengono creme e detergenti? Ovviamente nell’armadietto del bagno. Ed è proprio qui che si commette un grave errore, perché tra i prodotti di bellezza in realtà ce ne sono alcuni che vanno tenuti in frigo, soprattutto d’estate.

È un errore che si commette molto spesso, ma alcuni prodotti beauty si comportano come alcune medicine. Ovvero devono andare in frigo. Devono stare al fresco sia perché così il prodotto in sé si mantiene meglio, sia perché sulla pelle la resa sarà migliore. Dunque tra i prodotti di bellezza in realtà ce ne sono alcuni che vanno tenuti in frigo, e vediamo subito quali sono.

Contorno occhi

Il primo sicuramente che deve stare in frigo è il contorno occhi. Questo potente e amatissimo prodotto serve a sgonfiare quelle brutte borse sotto gli occhi, ma serve anche per rafforzare e inspessire quella parte di pelle, poiché estremamente sottile. Se si applica un prodotto freddo si andrà ad aumentare l’efficacia di questo.

Crema idratante viso

Potrà risultare strano, ma in realtà bisognerebbe tenere anche la crema viso in frigo. La crema fredda andrà a lenire la pelle. Quando però si mette la crema in frigo bisogna fare attenzione agli ingredienti che la compongono. Ad esempio, se contiene degli oli vegetali non deve andare in frigo perché l’olio si solidificherà rendendo quindi la crema dura e inutilizzabile.

Il tonico

Anche il tonico, un po’ come il contorno occhi, è un prodotto super adatto al frigo. Infatti grazie al freddo, una volta messo il prodotto sul viso, questi andrà ad aumentare la circolazione e ridurrà i gonfiori. Inoltre, il prodotto durerà di più.

La crema solare

Anche la crema solare è un prodotto da tenere in frigo. I motivi sono legati sia alla durata del prodotto, che così si conserverà più a lungo, sia alla piacevolezza di un prodotto fresco sulla pelle.

