Il 2022 è iniziato da pochissimo e già si parla di film, mostre, serie e concerti più attesi dell’anno. Dell’anno appena trascorso abbiamo selezionato le pellicole più emozionanti e coinvolgenti, tra risate e colpi di scena. Poi abbiamo passato in rassegna le star della musica e i concerti imperdibili ospitati in Italia nei prossimi mesi.

Oggi tralasciamo lo spettacolo dal vivo, per interessarci dell’arte della scrittura. Ognuno di noi ha una scrittrice o uno scrittore preferito dei quali non si perderebbe nemmeno un romanzo. Eppure, a volte le scoperte migliori si fanno vagando tra gli scaffali delle librerie e leggendo articoli online. È quello che la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole fare, suggerendo una selezione di pubblicazioni nuovissime.

Firmati da grandissimi scrittori, tra i più attesi del 2022, questi 3 romanzi ci terranno attaccati alle loro pagine più di qualsiasi film. Personaggi potenti, storie indimenticabili e trame ricche di sentimento e suspense. Filo conduttore è il desiderio, sebbene espresso in molteplici sfaccettature. Ma scopriamo ogni libro nel particolare.

Una storia tra politica e scandalo

Lo scrittore di Le particelle elementari, Michel Houellebecq, torna con un romanzo che si presenta come il suo possibile capolavoro. Anche qui è narrata la storia di Paul Raison, che si trova immerso nello scandalo che ha travolto un potente politico francese. Dopo un attacco informatico, sono stati divulgati sulla rete video violenti. Paul deve collaborare alle indagini e affrontare il suo passato familiare. Un uomo che dovrà ricomporre i pezzi della sua vita cercando di non soccombere, mentre una storia d’amore tormentosa ha inizio.

Tra i più attesi del 2022 questi 3 romanzi imperdibili ci sconvolgeranno e ci faranno innamorare tenendoci col fiato sospeso

Corpi Minori è la storia del desiderio. Anzi, è la storia di coloro che desiderano ma devono fare i conti con se stessi. Il sogno di un ventenne pieno di talento ma con poca forza diventa un viaggio. Prima fuori dal suo paese natio e poi verso Milano, una città piena di tentazioni e violenza. Anche qui l’amore e la passione s’intrecciano, ma come per il talento, a volte sembrano non bastare. Questo romanzo di Jonathan Bazzi è incantevole e magnetico.

Per finire, una scrittrice che ha regalato letture magiche dal suo primo libro. Isabel Allende pubblica per Feltrinelli il racconto di Violeta. Nata nel 1920, ultima di 5 figli maschi, la vita di questa bambina attraversa la Grande Guerra, il virus della spagnola e la crisi di un intero Paese. Cresciuta selvaggia e bella, s’innamora di un sentimento travolgente, mentre il Cile deve affrontare sconvolgimenti politici e sociali. Violeta ci trasporta in un’altra dimensione, travolgendoci. Un romanzo da leggere d’un fiato.

