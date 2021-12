Uno dei pesci più pregiati provenienti dai fiordi della Norvegia e precisamente dalle coste più a Nord, è lo stoccafisso. Si tratta di un vero tesoro del mare, facile da conservare e trasportare. Per questa ragione, esso è diventato un cibo consumato in tutto il Mondo, ricco di proprietà nutrizionali. I suoi benefici, in primo luogo, derivano dall’ambiente in cui viene pescato, che come detto, è il Nord della Norvegia. Si tratta di un mare dove sussiste un ecosistema marino ricco di pesci di piccole e grandi dimensioni. Quindi, è pieno di: molluschi, crostacei e tantissimi altri tipi di pesci. Non a caso, la Norvegia è il secondo maggiore esportatore di pesce al Mondo.

Per l’essiccazione dello stoccafisso, si utilizzano le condizioni naturali della costa, lungo la quale, lo stesso, viene lasciato appeso. A quel punto, è la brezza marina del Nord a provocare l’essiccazione naturale del pesce. In definitiva, tra i migliori pesci esistenti, lo stoccafisso norvegese fa bene alla salute ed è magrissimo ma ecco come cucinarlo. Vediamo, anzitutto quali sono i suoi benefici.

Lo stoccafisso sarebbe uno dei pesci più nutrienti sul mercato, in quanto ricco di proteine, di sali minerali (ferro, potassio, fosforo e calcio) e di vitamine (B1, B2, B3). Esso, però, sarebbe anche un pesce magrissimo e a basso contenuto di sale. Per questa ragione, si consiglia nelle diete di chi deve mangiare con poco sale. Non a caso, secondo gli esperti, potrebbe essere il pesce ideale per contrastare ritenzione idrica e cellulite. Avrebbe, dunque, un indubbio valore nutrizionale ed sarebbe benefico per la salute per le ragioni indicate. Vediamo, adesso, come cucinarlo nel modo migliore.

Come cucinare lo stoccafisso in diversi modi gustosi

Ebbene, ci sono diversi modi per cucinare lo stoccafisso ma quelli più prelibati sono: con olive, scalogno, origano, capperi o pistacchi e pomodoro. Poi, in alternativa, possiamo realizzare lo stoccafisso con crema di piselli e zucchine.

Un’altra ricetta deliziosa vede questo pesce cucinato con peperone e patate, o, ancora, in polpette con pomodori secchi e olive. Quest’ultima ricetta è l’ideale per far leccare i baffi ai bambini. In definitiva, si tratta di un pesce molto benefico e pieno di qualità nutritive.

Inoltre, si può cucinare in una molteplicità di maniere diverse e quindi acquistare i gusti più disparati a seconda delle esigenze.

