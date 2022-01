D’inverno è fondamentale scegliere l’abbigliamento adatto per combattere il freddo ed evitare brutti malanni di stagione. Quindi, bisognerà indossare maglioni e pantaloni realizzati con materiali che riparino dalle basse temperature.

Se volessimo comunque optare per vestiti o gonne, basterà ricorrere a calze a maglie termiche, che serve per non creare spessore sotto gli abiti più fini. Perché, anche in questi mesi di gelo, non dovremmo mai abbandonare l’idea di essere alla moda e sentirci belle e affascinanti, a qualsiasi età.

Anche se le nostre curve non sono da copertina, con gli abbinamenti giusti potremo nascondere le piccole imperfezioni e sembrare anche più alte e snelle. Anche i dettagli possono fare la differenza, oltre a collane, bracciali e gioielli vari, definiscono un look di tendenza scarpe, borse e cappelli. Questi ultimi sono sicuramente tornati di moda, già a partire dall’autunno molti sfoggiavano originali baschi, cuffiette di lana o cloche.

Tra gli indumenti invernali più popolari e richiesti oltre al cappello c’è anche quest’accessorio caldo e avvolgente

In base al nostro stile potremo creare infiniti outfit, che rivelano la nostra personalità e femminilità, proteggendoci da improvvise piogge e folate di vento. Cappelli con visiera a tesa larga o morbidi berretti con pompon sono solo alcune proposte per definire al meglio tutto l’abbigliamento.

Tuttavia, tra gli indumenti invernali più popolari e richiesti oltre al cappello c’è anche quest’accessorio caldo e avvolgente, ovvero la sciarpa. Fino a qualche anno fa non c’era una particolare attenzione a questo capo, che era considerato più una necessità che altro. Quest’anno, però, le passerelle rivelano diverse proposte che accontentano proprio tutti i gusti.

Sia il modo di indossare sciarpe che le varie evoluzioni diventano un must per essere alla moda e non patire il freddo. L’utilizzo principale era coprire gola e collo, ma adesso arricchiscono decisamente il look, facendoci sentire spesso delle dive.

Vari modelli

Le sciarpe diventano come delle scarpe, ogni modello si adatta meglio a certi cappotti e giacche, alcune sono più casual, altre più sofisticate ed eleganti.

Oltre le oversize, troviamo quelle in lana grossa con frange molto lunghe, ideali da abbinare a cappotti lunghi. Le sciarpe realizzate all’uncinetto, che fino a qualche anno fa erano usate solo in casa, donano un’aria di estrema originalità.

Non mancano quelle a costine con dettagli cuciti a mano e addirittura con delle maniche da indossare. Disponibili nelle versioni minimal, sottili e fini, “a collo” che diventano un comodo cappuccio, stola, poncio, triangolare, in pelliccia.

Per quanto riguarda i colori, non solo quelli standard, ma ritorna il disegno tartan, le tonalità sgargianti e fluo, le linee geometriche accattivanti.