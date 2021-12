Arriva il primo grande freddo della stagione e le neomamme e i neopapà cominciano ad avere dubbi su come vestire i loro piccoli. L’inverno è alle porte e le candide giornate d’autunno lasciano spazio alle fredde e gelate giornate invernali. I pensieri si accavallano giorno dopo giorno, sfociando presto nelle preoccupazioni e domande tipo che, almeno una volta nella vita, ognuno di noi si pone. Passeremo ore a pensare se il nostro bebè avrà freddo, se avrà caldo e soprattutto se si ammalerà a causa delle basse temperature. Pertanto, vestire un bambino in maniera corretta appare quasi come una montagna da scalare, un’impresa ardua da portare a termine. Tra angosce e incertezze, il pensiero maggiore che può preoccuparci da neogenitori è quello di non aver vestito correttamente il nostro bambino. Soprattutto con il freddo poi, le preoccupazioni in questo senso diventano ancor più marcate.

Il consiglio della nonna

Nel caso dei nostri bebè, in inverno, più che alle rigide temperature dobbiamo prestare particolarmente attenzione allo sbalzo termico. Dunque, evitare al nostro piccolo i rapidi e repentini cambi di temperatura. Ecco perché l’abbigliamento migliore per i nostri bebè è sempre quello consigliato dalle nonne: “a cipolla”. Con questo metodo possiamo adeguare il suo abbigliamento in base alla temperatura, togliendo e mettendo gli indumenti in base alle variazioni termiche. Dunque, è sempre meglio mettere ai nostri bebè un capo in più così da toglierlo o lasciarlo all’occorrenza. Ovviamente, da non sottovalutare è la scelta dei vestiti. È consigliabile, infatti, fin dalle prime settimane di vita, scegliere le fibre naturali (come cotone e lino) piuttosto che quelle sintetiche. Le fibre sintetiche al contatto con le pelli sensibili potrebbero favorire le irritazioni cutanee.

Tra calde tutine e morbidi accessori, ecco come vestire i nostri bebè nelle fredde giornate invernali

Parlando di vestitini e tutine, non è semplice orientarsi tra le migliaia proposte che offre il mercato dell’abbigliamento per bebè. Dobbiamo tener presente che quando andiamo a scegliere eventuali modelli, dobbiamo prestare particolare attenzione che i vestitini siano comodi per il nostro bambino. Ovviamente, dobbiamo evitare capi d’abbigliamento troppo rigidi e indumenti con lacci e bottoni poiché potrebbero diventare pericolosi. Sono certamente tanti i tessuti da tenere in considerazione per riscaldare al meglio i nostri bebè: per esempio, la ciniglia o la lana. L’ideale sarebbe orientarsi su un tessuto morbido e facile da sfilare all’occorrenza. In questo modo, ovunque ci troviamo, riusciremo a mettere in pratica il consiglio della nonna con molta facilità.

Mai senza gli accessori

Il cappellino, i guantini e le sciarpe sono tre accessori che proprio non devono mancare in inverno. Che siano in lana o cotone pesante, sono un importante supporto per le uscite invernali. Ovviamente, se ci troviamo fuori casa in questa stagione fredda, oltre ai capi d’abbigliamento è utile anche munirsi di una copertina in pile. In questo modo, avremo un’altra alternativa affidabile per tenere al riparo il bebè nel caso in cui la temperatura dovesse essere particolarmente gelata. Tra calde tutine e morbidi accessori ecco come vestire i nostri bebè nelle fredde giornate invernali, per tenerli al riparo in maniera corretta.

