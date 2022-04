Sono tante le famiglie alla ricerca di una meta vicina per passare il weekend di Pasqua. A differenza delle festività natalizie, per quelle pasquali difficilmente si rientra a casa. Complice il bel tempo e la voglia di viaggiare, preferiamo passarle altrove e non con la famiglia come sempre. Di posti ideali per una gita fuori porta ce ne sono tantissimi in Italia. Se viviamo in Lombardia, ad esempio, possiamo fare un salto all’Orrido di Nesso. Questa piccola località vicino Como è uno spettacolo per gli occhi. Canyon e cascate che non sembrano neanche veri, quasi usciti da una fiaba.

Oggi però proponiamo una meta un po’ più a tema pasquale, perfetta per passare la Pasquetta. Ci troviamo nella Val di Fassa, una valle delle Dolomiti al confine tra Bolzano e Belluno.

Tra caccia al tesoro e uova colorate, ci innamoreremo di questa meta per un weekend primaverile nel periodo di Pasqua

In questi luoghi immersi nella natura tanti sono i piccoli borghi caratteristici da visitare. Ma non tutti sanno che in queste zone c’è una tradizione molto particolare.

La Pechenada

Questa particolare tradizione prevede che nei paesini della zona si preparino delle ceste di uova colorate. Uova sode piene di colori che vengono realizzate in casa, ma che si possono trovare anche nei locali delle cittadine. Una volta procurato il proprio cestino di uova colorate, ecco che parte la battaglia.

Lo scopo del gioco è colpire con il proprio uovo l’uovo dell’avversario. Bisogna usare la parte più appuntita dell’uovo e romperne il guscio. L’uovo viene tenuto in mano dall’avversario, che potrà provare con il suo a fare lo stesso. Se si trova un uovo davvero resistente si possono battere tutti gli altri. E il premio? Possiamo portarci a casa tutte le uova che abbiamo rotto e mangiarle.

Vigo di Fassa

In questo splendido borgo di poco più di mille abitanti si organizza una caccia al tesoro in questo periodo. Ma il divertimento non è garantito solo per i più piccoli, ma anche per gli adulti. È possibile fare un giro per le stradine, che hanno ancora il loro incredibile fascino. Natura e paesaggi da lasciare senza fiato, ma anche monumenti e musei da visitare. Per saperne di più su orari e altre manifestazioni basterà consultare il sito ufficiale della Val di Fassa.

Quindi, tra caccia al tesoro e uova colorate è impossibile non rimanere rapiti da questo luogo. Tutta la Val di Fassa è un incredibile luogo da visitare, non solo in inverno. Il paesaggio naturalistico è tra i più belli che ci siano, ma anche i borghi sono splendidi. Per non parlare dell’itinerario di trekking davvero da provare.

