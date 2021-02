Una piantina di rosmarino è praticamente presente in ogni casa degli italiani. Non serve infatti un orto per curarla, ma anche un semplice balcone o un terrazzo. Il rosmarino è una pianta davvero robusta, capace di attraversare con successo tutte le stagioni dell’anno.

Unica nel suo genere, riesce a donare ai nostri piatti, soprattutto quelli di carne, un qualcosa in più. Senza nulla togliere ai suoi “colleghi”: basilico, prezzemolo e salvia. Solo per citare i più conosciuti. Allora, tra aromi e profumi ecco una ricetta super economica sfruttando le piantine della nostra coltivazione. Una piccola soddisfazione per il nostro impegno ad affrontare questo periodo di crisi con coraggio e fantasia. Qualità, che non mancano al nostro fantastico popolo.

Le penne con rosmarino e pomodoro fresco

Tra aromi e profumi ecco una ricetta super economica sfruttando le piantine della nostra coltivazione e preparando uno strepitoso primo piatto. Andremo, infatti a cucinare delle penne con rosmarino e pomodoro fresco, con l’aggiunta magari del basilico. Un piatto, che, potremmo definire di autogestione, nel caso in cui, nel nostro orto fossero presenti anche i pomodori.

Ecco gli ingredienti

Prepariamo le nostre penne casalinghe con gli ingredienti per quattro persone:

400 grammi di penne, pennette o, comunque pasta corta;

250 grammi di pomodori o pomodorini;

olio extravergine di oliva;

rosmarino e basilico di nostra produzione;

sale e pepe;

panna da cucina, a piacere, per donare un tocco di dolcezza.

Una preparazione semplicissima

La preparazione di questo piatto è davvero semplice e veloce, ma prevede l’utilizzo in qualche modo particolare del nostro rosmarino:

mettiamolo in un mixer e tritiamolo, riponendolo poi in una terrina, assieme a un goccio d’olio;

tagliamo i nostri pomodori a cubetti, aggiungiamoli al rosmarino, regolandoli di sale e, pepe, se amiamo questa spezia, cuocendo per una decina di minuti;

cuociamo la pasta e scoliamola al dente, preparandola per essere saltata assieme al nostro sugo, con l’aggiunta eventuale, di un po’ di panna;

a fine cottura, spadelliamo, adornando la pasta con qualche foglia di basilico sempre di nostra produzione.

Il rosmarino, messo a fermentare nell’acqua è un ottimo diuretico e depurativo per il nostro organismo, così come la bevanda che suggeriamo nell’approfondimento.

