L’Italia possiede dei posti magici, e spesso poco conosciuti, che possono regalare una vacanza da sogno. Tra mari cristallini, borghi e spiagge mozzafiato, c’è solo l’imbarazzo della scelta dove passare le vacanze in estate.

Non solo mare e spiagge, anche cultura, come, ad esempio, la Betlemme italiana. Le isole,, come sempre, sono molto gettonate, anche durante questo periodo di pandemia. Piuttosto che affollare le classiche spiagge, però, si possono trovare dei posti unici e poco battuti. Ad esempio, pochi sanno che tra 2 comuni siciliani si erge una Torre vicino questa meravigliosa spiaggia dorata.

Andiamo alla scoperta di un posto unico. Si trova fra Cinisi e Carini, due comuni molto conosciuti in provincia di Palermo.

La spiaggia è quella di Torre Pozzillo e si trova sul Lungomare Pozzillo che, in dialetto siciliano, è conosciuto come “Puzziddu”. È situata vicino l’aeroporto Falcone e Borsellino, ed è un luogo molto apprezzato dagli abitanti del posto. Chi viene da fuori spesso non ci fa molto caso ma è una zona di mare molto suggestiva.

Il nome deriva dalla presenza della famosa torre di avvistamento costruita nel XVII secolo. Era una delle Torri costiere della Sicilia e faceva parte di un sistema difensivo con uno scopo ben preciso, ossia avvistare le navi sarecene durante l’epoca borbonica.

Collocata su un promontorio poco più alto rispetto alla spiaggia, la torre è raggiungibile a piedi, seguendo un piccolo sentiero.

A strapiombo sul mare lo spettacolo è meraviglioso ,perché, oltre alla distesa del mare azzurro, si possono ammirare tramonti mozzafiato.

La spiaggia e il mare

Parlando della spiaggia di Torre Pozzillo, è composta principalmente da scogli su cui ci si può sdraiare e fare anche dei tuffi. Nella scogliera si intervallano porzioni di spiaggia sabbiosa, di cui la più grande si trova ad Ovest della torre proprio, al confine con Cinisi. Si potrà fare il bagno in un mare i cui fondali sono prevalentemente rocciosi e il colore del mare si presenta con diverse tonalità di blu.

In questa spiaggia si potranno trovare degli stabilimenti balneari dove poter noleggiare ombrelloni e sdraio e godersi la brezza marina in totale serenità.

