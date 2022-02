Totale relax e acque calde e avvolgenti in questi luoghi da sogno ideali per trascorrere San Valentino con la nostra dolce metà

San Valentino si avvicina e così anche il momento dello scambio dei regali con il nostro partner.

Per dimostrare il nostro amore, però, non dovremo fossilizzarci sempre sulle solite idee. Basta con i soliti regali, quelli che, dopo un primo momento di entusiasmo, finiscono inutilizzati in fondo all’armadio.

Meglio concentrarsi su un’esperienza da condividere insieme, meglio ancora se in un posto caldo, romantico e rilassante. Tutti, infatti, avremmo bisogno di qualche ora di pausa dalla nostra routine, quindi quale migliore idea se non prenotare una giornata alle terme. Ecco dove farlo in questo meravigliosi paradisi della nostra bella Italia.

Le terme con vista sul Monte Bianco

Uno dei luoghi che offre un’ampia scelta di hotel con spa annessa è proprio quello che si estende vicino al Monte Bianco. In questa zona potremo scegliere tra tantissime sistemazioni, con il vantaggio impareggiabile della vista sulle montagne.

Le cime innevate, infatti, offriranno dei paesaggi da cartolina e sarà bellissimo guardare il freddo inverno immersi nelle acque calde di una spa. Massaggi di coppia, piscine climatizzate e tisane calde ci aspettano per vivere un San Valentino da favola.

E, dopo aver fatto un salto nel nord Italia, passiamo invece a scandagliare alcuni bellissimi centri termali del centro e del sud.

Se cerchiamo un luogo nel centro Italia in cui rigenerare corpo e mente, Chianciano Terme è il posto giusto per noi. Chianciano Terme, infatti, uno dei centri termali più famosi d’Italia.

Le acque di questo luogo hanno proprietà benefiche per il nostro corpo e, infatti, è possibile fare trattamenti anche in convenzione con l’ASL.

Molte persone, per questo, organizzano viaggi di gruppo per raggiungere queste terme.

Anche in questa zona potremo godere di un territorio bellissimo, in provincia di Siena e confinante con il Lazio e l’Umbria.

Atmosfere mozzafiato, mare spettacolare e relax a Ischia

Anche Ischia può vantare terme rinomate e conosciute in tutta Italia e anche all’estero. Totale relax e acque calde e avvolgenti qui saranno i protagonisti.

In quest’isola le acque sono ricche di minerali e potremo trovare terme a pagamento o gratuite. Stiamo parlando, ad esempio, delle terme naturali di Sorgeto, che hanno il vantaggio di essere libere e gratuite. Insomma, abbiamo proprio l’imbarazzo della scelta per questo San Valentino.

Ovviamente, queste sono solo alcune delle tante esperienze termali che è possibile fare in tutta Italia.

