Tosare il pelo del cane sì o no? Ecco quello che dovresti assolutamente sapere secondo gli esperti

Amici affettuosissimi e compagni di viaggio in questa vita fatta di una frenetica quotidianità e fugaci attimi di felicità. Esseri quasi sempre buffi e dalle espressioni amorevoli, i cani così come i gatti e gli altri animali domestici impreziosiscono e migliorano il nostro cammino.

Considerato il miglior amico dell’uomo, il cane viene classificato generalmente come parte integrante di una famiglia, trasformandosi in un figlio, un complice e un antidoto contro la solitudine e la depressione. Tuttavia, non sempre è giusto associare le nostre emozioni e comportamenti al cane, come se provasse le stesse sensazioni e avesse i nostri stessi bisogni. Un caso emblematico è legato alla tosatura del pelo dell’animale. È luogo comune pensare, soprattutto in prossimità dell’estate, che il cane soffra meno il caldo con meno pelo addosso ma sarà davvero così? Tosare il pelo del cane sì o no?

Ecco quello che raccomandano gli esperti

Per gli esperti il pelo del cane funge da isolante termico, un protettore sia dal caldo che dal freddo. In particolare in estate gli amici a quattro zampe sono capaci di abbassare la loro temperatura corporea grazie alla respirazione. Il pelo, in questo caso li aiuta a proteggere la pelle dal sole. Da sottolineare però che a seconda della razza e del tipo di pelo, quest’ultimo deve essere accorciato, non rasato, in quanto può essere un ricettacolo di parassiti e sporcizia. Generalmente a doversi sottoporre a queste tecniche igienico-sanitarie sono principalmente i barboncini o i cani di piccola e media taglia dal pelo molto lungo.

Quando tosare il cane è necessario

Quando il vostro amico peloso ha bisogno di una “spuntatina” e di una bella ripulita, affidatevi sempre a professionisti del settore. Per gli esperti, la miglior garanzia è la testimonianza. Chiedete, dunque, un parere a qualche cliente. Se proprio non conoscete nessuno, l’unico consiglio che possiamo darvi è quello di diffidare dalle promozioni molto convenienti.

