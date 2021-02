Dubbi su cosa cucinare come dessert per sorprendere gli ospiti? Ci sono i tortini paradiso pronti in 5 minuti per sorprendere gli ospiti con semplicità e raffinatezza. Questi sono delle mini tortine veramente deliziose, soffici e dal sapore veramente unico. E la cosa fantastica è che per farli ci vogliono solo 5 minuti. Così l’ospite sarà contento perché avrà il suo fantastico dessert, e chi cucina invece se la sbriga in soli 5 minuti. Ma questo è un segreto.

Tortini paradiso pronti in 5 minuti per sorprendere gli ospiti con semplicità e raffinatezza

Vediamo ora la ricetta e come fare questi fantastici tortini. Quello che occorre per una singola tortina è:

a) 1 uovo;

b) 1 cucchiaio di yogurt greco;

c) 30 grammi di farina;

d) lievito istantaneo per dolci;

e) dolcificante gusto preferito

Ora possiamo cominciare a fare i nostri mini tortini. Si ricorda che queste dosi sono per una singola mug cake quindi se ad esempio si è in 4, le uova saranno 4, come i cucchiai di yogurt e i grammi di farina saranno 120. Ma si consiglia di fare sempre impasti singoli, non uno unico.

La prima cosa da fare è aprire un uovo in una ciotola. Aggiungere 1 cucchiaio di yogurt. Ora sbattere il tutto, possibilmente con una frusta, ma non elettrica. Ora prendere i 30 grammi di farina che saranno versati nella ciotola con uovo e yogurt. Sempre con la frusta amalgamare bene il tutto. Ora aggiungere poco lievito istantaneo per dolci, passando al setaccio, e ora aggiungere qualche goccia di dolcificante.

Ora prendere una piccola terrina e versare al suo interno il composto che avremo ottenuto. Aprire il forno a microonde e far cuocere la nostra tortina per 2 minuti. Finiti i 2 minuti la nostra mug cake sarà pronta per essere servita a tavola.

