Stasera vogliamo proporre un piatto a base di patate e carciofi che, oltre ad essere buono, è anche sano ed ipocalorico. Prepariamo, dunque, i tortini di patate e carciofi per una cena leggera e gustosa che fa bene alla salute. I carciofi, infatti, contengono la cinarina che è una sostanza che favorisce la disintossicazione del fegato. Essi sono anche ricchi di antiossidanti che rallentano l’invecchiamento delle cellule e di fibre, utili al buon funzionamento dell’intestino. Le patate invece danno senso di sazietà e sono ricche di potassio, alleato contro l’ipertensione.

Ingredienti

450 gr. di patate;

6 carciofi;

20 gr. di porro;

40 gr. di parmigiano;

40 ml. di olio evo;

succo di mezzo limone;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparare il tortino

Per preparare i tortini, pelare, tagliare a cubetti e lavare le patate. Dopodiché, farle sbollentare in una pentola d’acqua per circa 15 minuti in modo da farle ammorbidire. Una volta sbollentate, farle intiepidire e trasferirle in uno scolapasta per rimuovere tutta l’acqua residua. A questo punto, mettere le patate in una ciotola ed aggiungere olio, sale e pepe. Metterle da parte e dedicarsi ai carciofi, quindi pulirli rimuovendo le foglie più esterne, le punte e i gambi. Tagliarli a pezzetti e farli bollire in acqua e succo di mezzo limone per circa 10 minuti. Scolare i carciofi e mettere in una padella un filo d’olio. Tagliare i porri, farli rosolare e aggiungere i carciofi e facendoli cuocere insieme ai porri per 5 minuti.

Preparare e far cuocere il tortino

Far scaldare il forno a 200 gradi ventilato e comporre il tortino. Oleare delle cocotte e mettere uno strato di patate, uno di carciofi e porri e ricoprire con altre patate. Spolverizzare con il parmigiano grattugiato e ripetere l’operazione per ogni cocotte. Infornare le cocotte e far cuocere i tortini per circa 20 minuti. Sfornare non appena le patate saranno ben dorate e in superficie ci sarà una deliziosa crosticina. Servire i tortini di patate e carciofi per una cena leggera e gustosa che fa bene alla salute ancora tiepidi.

