La crema al burro è una crema goduriosa che abbiamo preso dai paesi anglosassoni. La sua composizione ricca e corposa rende i dolci golosi e irresistibili. Queste tortine alla crema di burro sono la merenda ideale per i bambini appena tornati da scuola e che devono affrontare un pomeriggio di studio intenso. La loro preparazione è facile e a prova di bambino e se lo si desidera, si possono coinvolgere anche i più piccoli nella loro preparazione.

Vediamo quindi come realizzare le tortine alla crema di burro, perfette per il tè.

Ingredienti

3 pan di spagna quadrati già pronti;

marmellata di frutta a piacere;

200 gr di burro;

100 gr di zucchero;

3 tuorli;

40 gr di zucchero a velo;

coloranti alimentari;

caramelline colorate.

Tortine alla crema di burro, perfette per il tè

Per prima cosa preparare la crema al burro.

In una terrina, versarvi il burro ammorbidito e non troppo freddo di frigorifero. Aggiungere lo zucchero e lavorare insieme il burro e lo zucchero finché non si ottiene un composto spumoso e cremoso, dovranno vedersi le bolle nel composto.

Montare i tuorli con lo zucchero a velo finché non diventano spumosi e poi aggiungere la crema al burro.

Si dovrà ottenere una crema liscia e omogenea.

Tagliare quindi i pan di spagna a metà e spalmarvi la marmellata su tutta la superficie. Ricomporre quindi i cubi di pan di spagna.

Prendere la crema al burro e, con l’aiuto dei coloranti da cibo, formare delle creme colorate a seconda del gusto personale.

Spalmare la crema colorata sui cubi e farli raffreddare in frigorifero per un’oretta circa, il tempo di far solidificare bene la crema al burro.

Con una tasca da pasticcere, finire la crema al burro, aggiungendo qui e là ciuffetti di crema al burro con la tasca da pasticcere.

Aggiungere quindi le caramelline colorate secondo il proprio estro.

Servire a fette.