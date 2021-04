Di sicuro è l’incubo di tutti coloro che si cimentano tra i fornelli per preparare un soddisfacente lievitato fatto in casa. Torte, pizze, pane e ricette salate sono sempre a rischio flop. Molto spesso a causa del rapporto tra cottura, lievitazione e teglia utilizzata.

La cottura condiziona in modo decisivo la riuscita dell’intera ricetta. Se si ha voglia di “qualcosa di buono” e si vuole sfornare una veloce torta che possa accontentare tutti ma proprio tutti, ecco gli step da seguire.

Step e ricette consigliate

Il primo passo, ovviamente è costituito dalla scelta del dessert. Che torta possiamo fare in poco tempo e che sia buona e che possa piacere sia ai grandi che ai piccini?

Consigliatissime le ricette classiche della nonna. Con un pan di Spagna perfetto con la ricetta tradizionale, ad esempio, il figurone è assicurato. Inoltre, il pan di Spagna può essere farcito con la crema che più si preferisce.

Per chi ama, invece, le preparazioni più succose, morbide e alte, questa torta di mele pronta in pochi minuti è da provare assolutamente.

Una volta scelta la ricetta, bisogna procurarsi ingredienti di qualità e procedere con la realizzazione dell’impasto.

Ma è possibile ottenere torte alte e soffici anche se non abbiamo la teglia molto alta? Ecco cosa dobbiamo sapere.

Torte sempre altissime anche con uno stampo basso grazie a questo infallibile trucchetto facile e veloce ma che pochi conoscono

La Redazione vuole svelare un piccolo trucchetto, sconosciuto a molti, ma che salverà ogni tipo di lievitato.

Basterà prendere la carta forno e tagliare un foglio abbastanza lungo da ricoprire tutto il perimetro dello stampo scelto.

Dunque, si consiglia di imburrare il fondo oppure di ricoprirlo con un altro foglio di carta da forno. Imburrare anche i bordi e far aderire la carta da forno lungo tutto lo spazio interno. In questo modo, la carta forno creerà un bordo alto almeno il doppio dello stampo utilizzato.

A questo punto, versare l’impasto e procedere con la cottura.

Ed ecco che in men che non si dica, il dolce lieviterà senza trovare ostacoli. L’impasto non potrà fuoriuscire grazie allo strato di carta e quindi continuerà il suo viaggio in altezza.

Ed ecco come avere torte sempre altissime anche con uno stampo basso grazie a questo infallibile trucchetto facile e veloce ma che pochi conoscono.